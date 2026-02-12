我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烤焦食物吃下肚有害健康 6招可避免

趁中共高層整肅 CIA發布影片招募解放軍軍官線人

倫敦邱園蘭花節慶30周年 中國主題吸睛

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於倫敦里奇蒙（Richmond）的英國皇家植物園邱園（Kew Gardens）景色。圖：pixabay
位於倫敦里奇蒙（Richmond）的英國皇家植物園邱園（Kew Gardens）景色。圖：pixabay

位於倫敦里奇蒙（Richmond）的英國皇家植物園邱園（Kew Gardens），正舉行三十周年的蘭花節，今年主題深受中國壯闊景觀與深厚傳統所啟發。

英國廣播公司（BBC）報導，負責管理邱園威爾斯王妃溫室的德基芮（Solène Dequiret）表示，即日起至3月8日的活動，以「植物與人」為核心來頌揚中國傳統。她說，蘭花節為此時略顯寂寥的植物園增添了色彩與歡樂，過往也曾展出哥倫比亞、印尼及馬達加斯加等國的蘭花。

中國是全球生物多樣性最豐富的國家之一，擁有約3萬種原生植物，蘊藏全球已知植物物種的10%。

遊客穿過拱門，將行經燈籠、華麗的祝福拱門及傳統月洞門。

花展最吸睛的是橫跨中央水塘由蘭花、蓮蓬與乾燥葉片組成的巨龍雕塑，鄰近小池則有九條以銀杏葉製成的錦鯉懸游於水面上；飾有馬頭的拱門設計，呼應2026年為馬年。

植物雕塑的設計圖近一年前便已完成，去年夏末開始從園中其他地區收集乾燥素材，而最重要的蘭花則在不久後訂購。邱園園藝師派克（Aidan Pike）表示，籌備這場展覽「緊繃到最後一刻」，動員近百名員工與義工才完成逾6500株植物的佈置。他說，多數蘭花購自荷蘭，但展覽也呈現邱園栽種的植物。

展覽末尾，一系列創作描述了五株來自香港大嶼山的蘭花渴望遷徙至海洋的故事。這件藝術家鄭波的作品，採用他漫步於這座故鄉島嶼時採集的樹枝與藤蔓製成，還以書法、國畫呈現植物間的對話。鄭波表示，他的創作靈感來自海濱村落的孩子，他們日日眺望海洋時的渴望令他深思。

溫室中的洞穴布置，也帶領遊客進入另一個世界，藉此讓大眾認識邱園與中國科學合作與保育的夥伴關係。近20年來專注研究中國洞穴植物的研究員蒙羅（Alex Monro）指出，雲貴高原的奇偉景觀與地貌，孕育了眾多獨有物種，令人聯想起電影「阿凡達」中場景。

植物園 香港 哥倫比亞

上一則

全美15最佳全包式度假處 適合闔家同遊

延伸閱讀

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑

被懷疑傳染性病 美留學生倫敦殺害華裔女友 判無期徒刑
川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀
擠下巴黎、東京 倫敦摘下最佳美食旅遊地桂冠

擠下巴黎、東京 倫敦摘下最佳美食旅遊地桂冠
施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦

施凱爾獲贈拉布布 官宣：泡泡瑪特歐洲總部落腳倫敦

熱門新聞

風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）。路透

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

2026-02-05 10:17
黃金與白銀常被用來保值。投資人通常在通膨升溫、經濟前景不明或市場動盪時，轉向貴金屬避險。(路透)

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

2026-02-08 12:35
餃子。Image by xiuqilong from Pixabay

迎接火馬年 主廚：春節不可少的5種食物

2026-02-11 11:26
麥克雞塊示意圖。 (美聯社)

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

2026-02-04 19:53
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

Trader Joe's輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

2026-02-09 10:13
酪梨。Image by sandid from Pixabay

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

2026-02-09 12:36

超人氣

更多 >
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順

年前愈忙愈穩 4星座節奏到位運勢順
最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑

最高甜好嗑甜寵劇TOP10 「驕陽似我」奪第二、冠軍CP讓觀眾難出坑
剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店
艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控