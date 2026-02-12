倫敦邱園蘭花節慶30周年 中國主題吸睛

位於倫敦里奇蒙（Richmond）的英國皇家植物園邱園（Kew Gardens）景色。圖：pixabay

位於倫敦里奇蒙（Richmond）的英國皇家植物園 邱園（Kew Gardens），正舉行三十周年的蘭花節，今年主題深受中國壯闊景觀與深厚傳統所啟發。

英國廣播公司（BBC）報導，負責管理邱園威爾斯王妃溫室的德基芮（Solène Dequiret）表示，即日起至3月8日的活動，以「植物與人」為核心來頌揚中國傳統。她說，蘭花節為此時略顯寂寥的植物園增添了色彩與歡樂，過往也曾展出哥倫比亞 、印尼及馬達加斯加等國的蘭花。

中國是全球生物多樣性最豐富的國家之一，擁有約3萬種原生植物，蘊藏全球已知植物物種的10%。

遊客穿過拱門，將行經燈籠、華麗的祝福拱門及傳統月洞門。

花展最吸睛的是橫跨中央水塘由蘭花、蓮蓬與乾燥葉片組成的巨龍雕塑，鄰近小池則有九條以銀杏葉製成的錦鯉懸游於水面上；飾有馬頭的拱門設計，呼應2026年為馬年。

植物雕塑的設計圖近一年前便已完成，去年夏末開始從園中其他地區收集乾燥素材，而最重要的蘭花則在不久後訂購。邱園園藝師派克（Aidan Pike）表示，籌備這場展覽「緊繃到最後一刻」，動員近百名員工與義工才完成逾6500株植物的佈置。他說，多數蘭花購自荷蘭，但展覽也呈現邱園栽種的植物。

展覽末尾，一系列創作描述了五株來自香港 大嶼山的蘭花渴望遷徙至海洋的故事。這件藝術家鄭波的作品，採用他漫步於這座故鄉島嶼時採集的樹枝與藤蔓製成，還以書法、國畫呈現植物間的對話。鄭波表示，他的創作靈感來自海濱村落的孩子，他們日日眺望海洋時的渴望令他深思。

溫室中的洞穴布置，也帶領遊客進入另一個世界，藉此讓大眾認識邱園與中國科學合作與保育的夥伴關係。近20年來專注研究中國洞穴植物的研究員蒙羅（Alex Monro）指出，雲貴高原的奇偉景觀與地貌，孕育了眾多獨有物種，令人聯想起電影「阿凡達」中場景。