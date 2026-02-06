1美元新硬幣女子肖像 她曾糧援華盛頓軍隊

今年發行的「薩卡加維亞一元硬幣」(Sacagawea dollar)，正面採用北美原住民奧奈達族女子庫珀向華盛頓將軍獻上一籃玉米的浮雕，藉以表彰她在獨立戰爭時協助大陸軍士兵免於餓死的貢獻。(美聯社)

美國鑄幣局2026年發行的薩卡加維亞（Sacagawea）1美元硬幣背面，將呈現紐約州 北部奧奈達（Oneida）部落女性波利·庫珀（Polly Cooper）的肖像；她在獨立戰爭期間協助喬治·華盛頓的大陸軍而聞名。

美聯社報導，近日發行的這枚硬幣適逢「獨立宣言」簽署250周年紀念活動，作為表彰庫珀於1778年從奧奈達領地發起的救援遠征；當時她率隊前往賓州福吉谷（Valley Forge）的反抗軍營地，解救他們在冬季期間面臨的糧食與物資危機。

奧奈達印第安民族代表雷·哈爾布里特（Ray Halbritter）表示，庫珀象徵的勇氣不僅表現在戰場，更在於同情心與助人的意願上，這正是奧奈達文化與好客精神的一部分。

庫珀率領47名奧奈達勇士，在漫長嚴寒的跋涉中運送數百英斗白玉米，以供應飢餓的士兵。據奧奈達口述傳統記載，庫珀曾阻止華盛頓的飢餓軍隊生食白玉米，以免他們致病，並教導他們如何烹煮去殼玉米湯。

這枚硬幣上雕刻著庫珀向華盛頓獻上玉米籃的畫面，哈爾布里特表示，此一設計是由其部落與美國鑄幣局合作完成。硬幣另一面的薩卡加維亞，是位年輕的美洲原住民 女性，她曾是著名探險家路易斯與克拉克（Lewis and Clark）遠征的嚮導。

這是「美洲原住民1美元硬幣計畫」最新發行款，該計畫由2007年國會法案設立，目的在紀念美洲原住民及部落。

過往發行過的硬幣曾以歐塞奇族（Osage）首席芭蕾舞者瑪麗亞·塔爾切夫（Maria Tallchief）、薩克與福克斯族（Sac and Fox）奧運冠軍選手吉姆·索普（Jim Thorpe）為主題；亦曾紀念1778年與德拉瓦族（Delaware）簽訂條約等里程碑事件，該條約是美國與原住民部落協商的400餘項條約中的第一個，儘管並非所有條約皆獲准。

身為切羅基族（Cherokee）的奧克拉荷馬州 共和黨參議員馬克韋恩·馬林（Markwayne Mullin）表示，該計畫彰顯了那些協助建立這個自由與自決國家的先驅。

與此同時，川普政府已廢除部分原為紀念建國250周年而核准的硬幣設計，包括本應呈現爭取女性投票權的民權運動象徵人物露比·布里奇斯（Ruby Bridges）的紀念幣。

奧奈達民族自稱是「美國的第一個盟友」，哈爾布里特指出，該部落付出「巨大犧牲」脫離易洛魁聯盟（Haudenosaunee Confederacy），轉與大陸軍結盟；此舉使奧奈達族成為英軍及該聯盟其他部落的報復目標。獨立革命結束時，該部落有三分之一人口遭滅亡。

原住民歷史專家、達特茅斯學院（Dartmouth College）教授科林·卡洛威（Colin Calloway）指出，長遠來看，奧奈達族的處境與支持英方的部落並無不同。

卡洛威指出，剝奪原住民土地的企圖是「催化」美國革命的關鍵因素之一。戰爭結束後的數十年間，數百萬英畝的奧奈達領地遭紐約州政府與私人土地投機者侵佔，最終迫使許多奧奈達人遷往威斯康辛州及加拿大安大略省的保留地。

卡洛威說，如同薩卡加維亞以及萬帕諾亞格族（Wampanoag）與清教徒初遇的歷史敘事，庫珀的事蹟同樣可能被挪用，用以象徵美洲殖民者與原住民之間從未真正存在過的「良性互惠關係」。

儘管如此，這枚紀念幣仍表彰了奧奈達人認為他們在獨立戰爭中所扮演的關鍵角色。哈爾布里特說，整個國家都因庫珀的行為而受益，因為贏得了戰爭，美國由此誕生。