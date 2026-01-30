威斯康辛冬季節登場 各國雪雕高手作品吸睛

示意圖。Image by Sharon Ang from Pixabay

美國中西部冬季向來灰冷漫長，但威斯康辛州 日內瓦湖市正以雪雕藝術翻轉寒冬印象。2026年冬季嘉年華登場，150噸雪塊化身高聳雪雕，並將首度迎來土耳其 、墨西哥 藝術家同場競技，讓這座湖畔小鎮在冰雪中展現國際級冬日魅力。

根據雅虎(Yahoo)報導，2026年的節慶將更具國際色彩，共有15支受邀隊伍將參與「全美雪雕邀請賽」(America's Snow Sculpting Invitational)，而且首度有來自土耳其和墨西哥的藝術家與美國隊伍同場競技。第31屆日內瓦湖冬季節於2026年1月28日至2月1日在威斯康辛州日內瓦湖市中心的里維埃拉廣場(Riviera Plaza)與熨斗公園(Flat Iron Park)舉行。雪雕工程於1月28日上午11時展開，1月31日上午11時截止創作，並於當天下午3時在歷史悠久的里維埃拉宴會廳(Riviera Ballroom)舉行頒獎典禮。

雪雕作品將持續展示至2月1日或視天氣情況直到融化為止，若想觀看藝術家創作過程，建議於周三至周五前往，若想欣賞完工作品，周六及周日則是最佳觀賞時機。

今年冬季節的重頭戲「全美雪雕邀請賽」共吸引15支三人團隊參賽，每組隊伍起初面對的是一塊由人工造雪製成、高約10呎的巨型雪塊。這些雪塊是從格蘭德日內瓦度假村(Grand Geneva Resort)運至湖岸，經過壓實成型，以確保藝術家不會因為自然降雪不足而受限。遊客還可近距離觀察藝術家架起鷹架，手持工具刻畫細節。除了官方評選的前三名獎項外，現場還設有由現場觀眾投票選出的人氣獎(People’s Choice)與由參賽者互選的「藝術家首選獎」(Artist’s Choice)。

近年來，冬季節已發展為吸引約6.5萬名遊客的盛大活動，為這座威州小鎮帶來龐大人潮。除了主競賽區，市中心還有以下活動：

一、市區冰雕漫步：自周四起，多件小型冰雕將分布在商店與餐廳外，民眾可邊逛街、喝咖啡或小酌，一邊欣賞冰雕。

二、湖畔營火晚會：周五與周六晚間，里維埃拉海灘(Riviera Beach)將升起營火並設有餐飲攤位以及安排火舞表演，營造更像冬季派對的氣氛。

三、音樂與暖身空間：周末期間，里維埃拉宴會廳將作為室內暖身與娛樂中心，提供餐飲、現場音樂演出，同時也是民眾票選活動的據點。