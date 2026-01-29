美第二座球型場館Sphere 計劃落腳華府

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
拉斯維加斯Sphere迅速成為音樂、電影、體育與流行文化界最受矚目的熱門場館之一。歐新社
拉斯維加斯Sphere迅速成為音樂、電影、體育與流行文化界最受矚目的熱門場館之一。歐新社

自2023年開幕以來，拉斯維加斯Sphere迅速成為音樂、電影、體育與流行文化界最受矚目的熱門場館之一；如今，阿布達比等地正規劃建造同類型場館，同等大小的複製Sphere已動工興建。本月，Sphere娛樂公司宣布，將於華盛頓特區郊區興建規模較小的全新Sphere場館。

史密森尼（Smithsonian）雜誌報導，拉斯維加斯這座耗資23億元建造、寬逾500英尺的巨型球型場館，已承辦過U2樂團40場駐場演出、「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz）電影放映會、國家冰球聯盟（NHL）選秀大會及UFC 306格鬥賽事等活動。

一段巨型表情符號Orbi的影片在網路上廣為流傳，這個黃色可愛表情符號布滿Spheree外表LED螢幕，隨沙漠晨曦升起。上月「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）為宣傳新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）登上球體頂端，成為首位「攻頂」者。

搖滾樂團Phish吉他手阿納斯塔西奧（Trey Anastasio）向有線電視新聞網（CNN）表示，Spheree徹底改變了現場音樂與視覺呈現的模式，有如令人振奮的新畫布。該樂團曾於2024年4月在此演出。

Sphere娛樂公司執行長多蘭（James L. Dolan）表示，他們致力在全球各前瞻性城市建立Spheree場館。

華府地區這座規劃設有6000個座位的迷你Spheree，預計將落腳馬里蘭州國家海港區（National Harbor）；規模約為原始1萬8000個座位場館的三分之一，但將配備多項同級設施，包括該公司宣稱的全球最高解析度LED螢幕、沉浸式環繞音響技術、觸覺回饋震動椅，以及風效、香氣、環境與溫控系統。

媒體WTOP報導，在日前的記者會中，官員估計迷你Spheree的建造，將創造逾2700個就業機會，完工後可維持約5000個工作職位，並透過藝術家駐點、體育賽事及企業活動，每年帶來10億元經濟效益。

據華盛頓郵報報導，該場館造價估達10億元，由政府、民間共同投資，其中包含2億元的獎勵措施，但部分需經公眾投票。Spheree娛樂公司還須放棄未來最高1.3億元的稅務收入，並建造一座4000萬元的公共停車場。

各界對此提案反應不一。當地居民雷耶斯（Charmagne Reyes）向媒體表示，有座Sphere，確實令人振奮；但國家海港區交通本就擁塞，大型活動舉辦時更糟，未來情況恐將更為惡化。

場館外牆LED螢幕可能造成的光害亦引發憂慮。Spheree娛樂公司表示螢幕將播放廣告與藝術作品，這正是2023年Spheree計畫進軍倫敦時的主要障礙。據Dezeen網站報導，倫敦市長薩迪克·汗（Sadiq Khan）以「將對數百名居民造成無法接受的危害」為由否決了提案。

若迷你Sphere計畫得以進行，將成為大華府區這座娛樂中心的亮點。紐約時報報導，佔地350英畝的國家海港區擁有160家商店與40間餐廳，每年吸引1500萬遊客造訪。

馬里蘭州州長韋斯·摩爾（Wes Moore）表示，該州長期提供世界級娛樂體驗，很高興能與Sphere娛樂公司攜手實現這項尖端計畫。當地媒體「華盛頓人雜誌」（Washingtonian）則指出，迷你Sphere場館的興建時程尚未確定，因該案仍需獲得郡與州的審核。

華府 馬里蘭州 紐約時報

戶外導航平台AllTrails 揭曉2026必訪8大健行勝地

世界最佳餐廳Noma快閃洛杉磯 1500元入場券60秒完售

