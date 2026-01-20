寶可夢攜手科學家 將走進芝加哥自然史博物館

我的頻道

編譯俞仲慈／即時報導
日本卡通人物「神奇寶貝」(Pokémon，通稱寶可夢)。美聯社

在全球擁有大批粉絲的日本卡通人物「神奇寶貝」(Pokémon，通稱寶可夢)搖身一變，成為化石展覽主角，即將首次在北美亮相，提供粉絲與啟發寶可夢誕生的真實古代生物面對面的好機會。

根據新聞網站timeout.com報導，芝加哥「菲爾德博物館」(Field Museum)訂於今年5月22日推出「寶可夢化石博物館」(Pokémon Fossil Museum)特展，讓民眾親眼目睹寶可夢原型的「怪顎龍」(Tyrantrum)和「始祖大鳥」(Archeops)以及館藏世界級珍品：霸王龍蘇(Sue the T. Rex)和芝加哥始祖鳥(Chicago Archaeopteryx)複製品的機會，

該特展原本在日本舉辦，由東京「國立科學博物館」(National Museum of Nature and Science)和寶可夢公司(The Pokémon Company)合作推出，首次移師海外展覽選在芝加哥，也是北美地區唯一參觀地點，展期至2027年4月11日止。

該特展以深受喜愛的寶可夢為切入點，透過互動方式帶領觀眾走進古生物學、演化論和自然史的世界，參觀者將在寶可夢扮演的教授、菲爾德博物館科學家以及一隻穿著考古挖掘服的皮卡丘(Pikachu)帶領下，近距離觀察真正的化石挖掘工具，深入了解古生物學家考古作業，搭配沉浸式的音效與講解，將自然發展史栩栩如生呈現眼前。

菲爾德博物館展覽部主任胡格斯卓登(Jaap Hoogstraten)發布新聞稿指出：「秉承本館連接人類與自然世界的使命，該特展將激發參觀者對他們最喜愛的寶可夢進行新的探索，同時也為他們，尤其是那些嶄露頭角的古生物學家提供一條通往科學的途徑。」並強調，無論古生物愛好者或寶可夢粉絲，甚至任何想要以全新視角接觸自然世界的民眾都是不容錯過的好機會。

芝加哥 日本 始祖鳥

