搖滾巨星大衛鮑伊童年故居 倫敦明年新景點

大衛·鮑伊（David Bowie）的臥室即將成為倫敦最新景點。美聯社報導，這棟見證音樂人從郊區學童蛻變為搖滾巨星的故居，已被慈善機構購得並計劃對外開放。

倫敦遺產信託（Heritage of London Trust）日前宣布，這棟位於倫敦南部郊區布羅姆利（Bromley）的19世紀鐵道工人小屋，將復原為1960年代的裝潢樣貌，並於明年對大眾開放。

參觀者將能進入這間9英尺x10英尺的臥室，該機構稱這裡正是大衛·鮑伊音樂生涯「火花迸發成烈焰」的起點。本名大衛·瓊斯（David Jones）的鮑伊，自1955年（8歲）起與父母同住於此，直到1967年成為渴望成名的20歲職業音樂人。

V&A博物館2013年熱門特展「David Bowie Is」聯合策展人馬許指出，這裡見證了鮑伊從平凡郊區學童蛻變為非凡國際巨星的起點；正如鮑伊所言，他花費大量時間在臥室裡，那確實是他的整個世界，他的書籍、音樂與唱機都在那裡。

從布羅姆利出發，鮑伊踏上創意旅途，歷經費城 、柏林與紐約，風格蛻變令人驚艷，音樂類型橫跨民謠搖滾、華麗搖滾、靈魂樂、電子樂與新浪潮；專輯包括「太空 怪談」（Space Oddity）、「改變」（Changes）、「火星 上的生命？」（Life on Mars?）、「星人」（Starman）、「年輕美國人」（Young Americans）及「英雄」（Heroes）等經典之作。

去年該屋掛牌出售時，倫敦遺產信託火速出手購得；雖未公開成交金額，但該街區近期房產成交價均逾50萬英鎊（67萬美元），以倫敦標準而言不算高價。

這項由鮑伊遺產基金會支持的房屋計畫，已獲得50萬英鎊慈善補助金，並正籌募120萬英鎊捐款。倫敦遺產信託計劃於2027年底開放房屋供大眾參觀，並舉辦兒童創意工作坊。

倫敦遺產信託總監史黛西（Nicola Stacey）表示，該屋將引領訪客探索鮑伊的創作根源，並重現1950至1960年代社會劇變時期的家庭生活樣貌。她強調，他們將避免塑造出靜態或冰冷氛圍，要讓訪客真切感受到家庭在此生活的氣息，更要讓人感覺彷彿真正走進1960年代大衛·鮑伊的生活。

此消息發布之際，正值樂迷紀念鮑伊逝世10周年；2016年1月10日，這位音樂巨星在發行最後專輯「黑星」（Blackstar）兩天後，以69歲之齡辭世。

10年過去，鮑伊在音樂、風格與設計領域的文化遺產持續激發靈感。去年，他9萬件藏品在倫敦東區V&A博物館的「大衛·鮑伊中心」展出。

史黛西表示，鮑伊所體現的「重塑」（reinvention）理念至今仍具啟發性。她說，我們已習慣人們展現多元面貌，並以1960年代無法企及的方式頌揚這份特質，而鮑伊正是推動這場變革的先驅。