聖家堂最高塔樓6月完工 172.5公尺高刷新世界紀錄

西班牙巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Família）。Image by Patrice Audet from Pixabay

位於西班牙巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Família）將寫下自身歷史的新篇章，其耶穌塔將於今年6月10日落成，屆時這座頂部有著從德國 南部買的十字架的塔樓將超越德國烏爾姆大教堂（Ulm Minster）的161.5公尺，以172.5公尺的高度成為世界最高的教堂塔樓，而落成日也是其建築師高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年的日子。

德新社報導，高第1883年在「聖約瑟信徒靈修會」的協助下開始建造聖家堂，資金全來自私人捐贈而非公共資金。聖家堂文獻中心主任維奈薩（Laia Vinaixa）說，高第起初尋求中上階級的資助，但資金在一戰期間銳減，聖家堂一度面臨關閉的威脅，因此從1915年開始收門票，一人1比塞塔（peseta）就能參觀設計模型和未完工的塔樓，如今每年來自5百萬遊客的收入確保建造計畫能持續進行。

法烏利（Jordi Faulí）是計畫的首席建築師，他說他們絕對完全按照高第的計畫和模型建造聖家堂，雖然許多高第的原始設計圖和模型毀於西班牙內戰，但在那之前有足夠的文字描述和照片草圖留存。

被譽為「上帝的建築師」的高第計畫建造18座塔樓，法烏利說基督教信仰的每一個元素都要在聖家堂體現，例如中央的耶穌基督塔、代表12門徒的塔樓等。

法烏利說，高第曾對聖家堂做出一番預言，說「全世界的人都會到西班牙參觀我們的作品」；不過這還需要一點時間，因為還少了四座塔樓，而法烏利不敢妄下斷言，認為也許未來十年就能開工，也可能要等到2040年，「只有上帝知道未來會發生什麼事」。