聖家堂最高塔樓6月完工 172.5公尺高刷新世界紀錄

西班牙巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Família）。Image by Patrice Audet from Pixabay
位於西班牙巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Família）將寫下自身歷史的新篇章，其耶穌塔將於今年6月10日落成，屆時這座頂部有著從德國南部買的十字架的塔樓將超越德國烏爾姆大教堂（Ulm Minster）的161.5公尺，以172.5公尺的高度成為世界最高的教堂塔樓，而落成日也是其建築師高第（Antoni Gaudí）逝世一百周年的日子。

德新社報導，高第1883年在「聖約瑟信徒靈修會」的協助下開始建造聖家堂，資金全來自私人捐贈而非公共資金。聖家堂文獻中心主任維奈薩（Laia Vinaixa）說，高第起初尋求中上階級的資助，但資金在一戰期間銳減，聖家堂一度面臨關閉的威脅，因此從1915年開始收門票，一人1比塞塔（peseta）就能參觀設計模型和未完工的塔樓，如今每年來自5百萬遊客的收入確保建造計畫能持續進行。

法烏利（Jordi Faulí）是計畫的首席建築師，他說他們絕對完全按照高第的計畫和模型建造聖家堂，雖然許多高第的原始設計圖和模型毀於西班牙內戰，但在那之前有足夠的文字描述和照片草圖留存。

被譽為「上帝的建築師」的高第計畫建造18座塔樓，法烏利說基督教信仰的每一個元素都要在聖家堂體現，例如中央的耶穌基督塔、代表12門徒的塔樓等。

法烏利說，高第曾對聖家堂做出一番預言，說「全世界的人都會到西班牙參觀我們的作品」；不過這還需要一點時間，因為還少了四座塔樓，而法烏利不敢妄下斷言，認為也許未來十年就能開工，也可能要等到2040年，「只有上帝知道未來會發生什麼事」。

