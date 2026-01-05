「怪獸電力公司」狂粉 24年收藏塞滿家中各角落

動畫電影「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）角色。美聯社

一名女子在24年間耗費數萬元，將整個家到處擺滿動畫電影「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）周邊紀念商品，甚至配合電影中的角色更改了姓氏。

紐約郵報報導，36歲的蘇利文 （Laura Sullivan）自2001年皮克斯（Pixar）這部電影上映以來，便持續收藏「怪獸電力公司」相關物品；她的收藏不斷擴大，如今家中除主臥室外，所有房間皆塞滿紀念品。

為向該電影系列致敬，她甚至將姓氏改為「蘇利文」，這是電影中主角之一、毛茸茸藍色怪物的名字，在怪獸電力公司擔任頭號「嚇人專家」。

蘇利文無法精確估算多年來的總共支出，她估計金額遠超過數萬元，其中最昂貴的兩件收藏是主角麥克（Mike Wazowski）與蘇利文真實大小的模型，每個7500元。

這位住在亞利桑納州 的藥劑師表示，自電影上映以來，她便深深迷上「怪獸電力公司」，不論角色、劇情與繽紛色彩，凡是與「怪獸電力公司」相關的物品，她都會珍藏。蘇利文說，她有注意力不足過動症（ADHD），這份熱情或許與ADHD者的過度專注傾向有關。

蘇利文幼時，母親在迪士尼 商店工作，常為她與弟弟帶回商品。「怪獸電力公司」上映後，母親開始為她買小女孩布（Boo）的玩偶與蘇利文的紀念商品，同時為她弟弟收藏其他角色的商品。

蘇利文說，弟弟長大後不再玩這些，她便接收他所有的商品，從此持續收藏至今。她的收藏規模已從舊居的一個房間，擴展至現居的幾乎每個空間。

三年前離婚後，蘇利文決定全心投入打造夢想家園。客廳、餐廳、廚房、客房、客用衛浴、走廊乃至書房皆陳列著紀念商品；其中包含綠色沙發、客用臥室床組、彩繪前門，以及兩位主角麥克與蘇利文的模型。

蘇利文表示，在婚姻結束前，她總夢想著自己的住處會是什麼模樣，每個角落都充滿「怪獸電力公司」主題；所有廚具、牆面與家具都是活潑的淺藍、綠與紫色，「這是我實現夢想的成果」。

她坦言，自己確實努力節省開支，但自2001年開始收藏至今，24年間已耗費數萬元。

2023年離婚後，她甚至將姓氏改為「蘇利文」，以致敬電影主角蘇利文（James P. Sullivan）。她打算盡其所能持續收藏，最終目標是躋身金氏世界紀錄。她說，她永遠不會停止，「這已成為我人格的一部分」。

蘇利文再婚後，伴侶也跟著她改姓，如今全家都姓蘇利文。她表示，她確信自己擁有全球最完整的「怪獸電力公司」、「怪獸大學」（Monsters University）及「怪獸職場求生記」（Monsters at Work items）周邊收藏；待時機成熟，她將向金氏世界紀錄提出申請。