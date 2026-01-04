紐約客將路邊積雪雕成「雪王」頭像 成打卡熱點

示意圖。圖：pixabay

布魯克林街頭一座巨大「雪王」雪雕意外爆紅，吸引民眾特地繞路朝聖。該作品是由白俄羅斯 藝術家即興創作，不僅造型吸睛，也承載對歷史與文化記憶的堅持。

紐約郵報報導，周日約有50名好奇民眾，前往大西洋大道(Atlantic Avenue)上、五旬節主教堂(House of the Lord Pentecostal Church)外觀賞這座雪雕，該作品在Instagram與X平台廣泛流傳後迅速爆紅，並成為當地的熱門打卡景點。來自巴黎的觀光 客伊索羅茲(Gautier Ithorotz)表示，「非常有創意，看起來像海神波塞頓，難以想像要花多少時間才能完成。」也有年輕觀眾戲稱其外型神似電影角色「水行俠」。

這座留著大鬍子、頭戴皇冠的雕塑是由63歲的白俄羅斯藝術家洛伊卡(Henrik Lojka)花費三小時打造，「雪王」其實是立陶宛 國王明道加斯(King Mindaugas)，他認為皇冠在紐約街頭背景下顯得格外亮眼。洛伊卡透過翻譯表示，2021年來到美國之前，他曾以沙雕方式創作白俄羅斯歷史人物。

他也曾因公開批評白俄羅斯總統魯卡申柯(Aleksandr Lukashenko)而被關押20天。他還在附近的大西洋大道上、白俄羅斯獨立正教會(Belarusian Autocephalous Church)前，創作過兩座半身雕像。

洛伊卡表示，在俄羅斯語言與文化主導下，白俄羅斯正面臨母語失落與忘根的危機。他說，「人們正在忘記自己的根，因為我們正在失去語言的力量。」他希望透過在街頭創作歷史人物雕塑，提醒大眾關注白俄羅斯的文化根源與歷史。

即便雪雕隨著氣溫回升正逐漸融化，仍有許多民眾特意繞道前來記錄這份短暫的藝術之美。「看起來像「水行俠」裡的角色，」25歲的李可芙(Clover Li)笑說，「好想戳它的眼睛。」26歲的賴雅達(Adalia Lai)則說，「很像『小美人魚』的國王爸爸。」一名23歲、不願具名的男子表示，他是在WhatIsNewYork Instagram帳號看到照片後驚呼，「我心想，『不可能吧！』」他和女友因此臨時改變每周固定散步路線，特地繞道前來觀看這尊逐漸融化的「雪王」。

「我想這就是為什麼我們決定在周日散步時，特地繞到這兩條街外的地方，」這名男子補充道，「這真的很不尋常。」