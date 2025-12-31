不想和紐約地鐵卡說再見 藝術家讓它成永恆

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
藝術家麥基恩（Thomas McKean）將地鐵卡融入藝術創作已逾二十載。路透
一些以紐約市地鐵卡（MetroCard）為創作靈感的另類藝術家們，正沉浸在哀傷情緒中，因為這些黃藍塑膠卡即將消失。紐約郵報報導，藝術家麥基恩（Thomas McKean）坦言，他一直拒絕接受這個事實，甚至寄望大都會運輸署（MTA）的混亂管理，讓OMNY感應系統永遠無法真正取代舊卡。

麥基恩說，他明白世上還有更值得憂慮的重要事物，但他正經歷某種漸進式的悲痛與震驚，他們竟在深夜悄悄撤除所有地鐵站內的售票機，「前一天還在，隔日便消失無蹤」。

麥基恩將地鐵卡融入藝術創作已逾二十載，源於他在地鐵中激發的靈感，當時他好奇能否用「MetroCard」等字母拼出多少詞彙。此後他售出數十萬件以裁切地鐵卡拼貼而成的咖啡杯、棒球帽、摩天大樓等作品，甚至包含用廢棄的地鐵卡製成的各式卡片。他表示，紐約地鐵卡有種特殊魔力，從美國愛荷華州到愛爾蘭的遊客，都認同這個塑膠卡的標誌性價值。

麥基恩指出，這個無生命物件竟能蘊含近乎生命的情感，它承載著紐約人的集體記憶，人人錢包或口袋裡都曾有過它的身影，「人們真心喜愛它」；而OMNY無法喚起這種情感，它只是MTA委員會設計出的產物。

麥基恩家中囤積了數千張地鐵卡，若持續使用每一片碎片，預計還能支撐數年的創作。他說，想到某天可能連完成拼貼的材料都不夠的念頭很奇特，他正試著為此做好心理準備。

同為拼貼藝術家的博許（Nina Boesch）在西村的工作室囤積了約九萬張地鐵卡，估計足夠供她再創作數十年。這位德國移民自2001年抵達大蘋果後，目睹數百張廢棄塑膠卡散落街頭，便抱持總覺得不夠的「匱乏心態」；隨著環保團體開始捐贈，她的收藏量持續以千計增長。

博許表示，它們隨處可見，這些本不該成為垃圾的廢棄物，具有極強的象徵性。她的首件拼貼作品是獻給寄宿家庭的巨幅美國地圖，正是這家人鼓勵她持續發展此藝術形式。

此後博許將創作靈感聚焦於大蘋果，運用小塑膠碎片打造出驚人的街頭老鼠、自由女神像與布魯克林大橋。雖然她不擔心短期內會用完卡片，但博許承認，隨著收藏地鐵卡熱度的增加，可能推高她創作的成本。

博許說，隨著地鐵卡消失，人們正失去這個標誌性或習以為常的象徵，這是種懷舊情懷，因為地鐵卡即將成為歷史。她將這張塑膠卡稱為「過去的紀念品」，相信地鐵卡的記憶將長存，「它不會很快被遺忘」。

地鐵卡 MTA 大都會

