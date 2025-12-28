我的頻道

與澤倫斯基會談前 川普：已與普亭進行富成效通話

碧姬芭杜人生謝幕 生前直言不諱 名句膾炙人口

羅馬競技場地鐵站 完美融合現代科技與古文物

世界新聞網／輯
羅馬16日啟用了地鐵C線大眾期盼已久的兩個站，其中之一的競技場（Colosseum）站位於競技場深處。美聯社
羅馬16日啟用了地鐵C線大眾期盼已久的兩個站，其中之一的競技場（Colosseum）站位於競技場深處，車站內保留位於該址將近兩千年前的冷水及溫泉浴池遺跡，將現代高科技的交通設備和古羅馬時期的遺址及文物完美結合，讓人搭地鐵時也能欣賞先人過去的生活遺跡。

美聯社報導，競技場站位於露天圓形競技場旁，走進站內可以看到陶瓷花瓶和盤子、石牆、懸掛式水桶的展品，還有公元一世紀居民的冷水池和溫泉浴池遺跡，一旁的螢幕播放挖掘過程，為考古愛好者服務，也解釋為何這站需要這麼長的時間才落成。

地鐵C線由聯營企業共同建造，並由建築公司Webuild領軍，建造時間建造花了二十年，除了因官僚政治、資金籌集進度落後延宕，沿線蘊藏的羅馬帝國和中世紀文明遺跡更是讓工期延後的重要原因。營建經理切爾沃內（Marco Cervone）說，建造的挑戰在於要在大量地下水下蓋車站，還要同時保護挖掘過程的考古發現及地面上的一切。

在羅馬市中心挖建地鐵，代表將接觸到三千年來層層疊加的文明，目前聯營企業已經找到超過50萬件工藝品。為了在這麼脆弱的考古區域工作，建造單位採用包括將地面凍住來穩定土壤，以及被稱為「犧牲地下連續壁」的方法，也就是建造和周邊圍牆垂直的混凝土牆，再於挖掘過程中拆除。

競技場站位於露天圓形競技場旁，走進站內可以看到陶瓷花瓶和盤子、石牆、懸掛式水桶的展品。美聯社

承建地鐵C線的市有公司表示，C線總造價約70億歐元（約83億元），全線共31站，目前四分之三的車站已在營運，預計2035年完工。

16日啟用的另一站是梅特羅尼亞門站（Porta Metronia），和競技場站只有一站之遙，也在地下30公尺深處。考古挖掘科學主任莫雷塔（Simona Moretta）說，他們在該站地下22至39英尺深處發現將近260英尺、可追溯至公元二世紀初的軍營。

莫雷塔說，他們很確定那是軍營，因為房間的門並非相對而是錯開，這樣士兵走出房間時就能直接排隊而不會在走廊上相撞。此外，那邊還有一間住宅，裡面有保存良好的濕壁畫和馬賽克，未來車站內將開一座博物館。

C線完工後總長18英里，其中12英里在地下，估計每日運量可達80萬人次。

公元一世紀居民的冷水池和溫泉浴池遺跡，一旁的螢幕播放挖掘過程，為考古愛好者服務，也解釋為何這站需要這麼長的時間才落成。美聯社

