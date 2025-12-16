我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷納兒子被曝靠關係上位的權貴二代…今日你應知道5件事

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

巴黎聖母院6新彩繪玻璃窗 引來抗議聲浪

編譯周靜芝/即時報導
巴黎聖母院。(歐新社)
巴黎聖母院。(歐新社)

巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）六幅新彩繪玻璃窗設計圖正在巴黎大皇宮（Grand Palais）展出，儘管該計畫引來多起抗議。

有線電視新聞網（CNN）報導，法國藝術家查布耶（Claire Tabouret）的作品將取代19世紀由建築師維奧萊-勒-杜克（Eugène Viollet-le-Duc）與拉素斯（Jean-Baptiste Lassus）委託製作的單色玻璃窗。五年前大火摧毀聖母院尖塔時，原始的玻璃窗並未受損，因此專家、建築師與藝術史學家認為更換玻璃窗將違反文化規範。

然而在大皇宮西南端的寧靜角落、經三層螺旋階梯抵達的展廳內，牆面陳列著令人目眩的全尺寸聖母院新彩繪玻璃窗紙本印刷模型。

查布耶向「藝術新聞」（The Art Newspaper）表示，每當巴黎歷史建築進行藝術性改造時，總會引發爭議，能參與這段歷史相當有趣；皇家宮殿的布倫柱（Buren columns）、羅浮宮的貝聿銘金字塔，這些最終都成為城市深受喜愛的一部分。任何改變需謹慎，而這項計畫十分審慎、溫和與和諧。

現居洛杉磯的44歲畫家查布耶，她的設計方案從逾百位藝術家投稿中脫穎而出。作品遵循指定主題：聖靈降臨的故事，當門徒聚集禱告時聖靈顯現，眾人都被聖靈充滿。查布耶說，她並非教徒，但這是關於人群與慶典的故事。

查布耶以具象畫作聞名，此次卻在人群與生動景觀間，以翻騰的海浪、強風橫掃的樹林營造出動畫般系列圖像。她表示，彩繪玻璃鮮艷的紅、綠、藍色來自她的畫作，這些顏色同樣呼應了宗教藝術的色調。

查布耶與西蒙-馬克（Simon-Marq）彩繪玻璃工作坊合作，該工作坊曾與西班牙畫家米羅（Joan Miro）、法國畫家杜菲（Raoul Dufy）合作。然而查布耶並未曾遺忘構成聖母院歷史重要篇章的維奧萊-勒-杜克玻璃窗。

她說，新的彩繪玻璃窗每幅場景的背景裝飾都引用了維奧萊-勒-杜克的設計元素，這些幾何圖案直接呼應了過往的作品。

羅浮宮 洛杉磯 巴黎聖母院

上一則

不必去歐洲 全美這10處聖誕市集一樣很經典

延伸閱讀

城鎮傳真／石化森林 封存2億年的心跳

城鎮傳真／石化森林 封存2億年的心跳
面對氣候挑戰台衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師

面對氣候挑戰台衛福部推醫療永續 首度與澳洲合作一年訓練種子教師
北卡台藝會卡拉OK賽 北卡大奪冠

北卡台藝會卡拉OK賽 北卡大奪冠
帕金森氏症患者翻倍 4招可降低風險

帕金森氏症患者翻倍 4招可降低風險

熱門新聞

想要溫暖過冬，毛毯是抵擋寒冷的必備家居物品。毛毯示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cup of Couple）

北美華人用了這款好市多電熱毯 大讚「過冬神器」

2025-12-12 19:15
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

2025-12-08 10:18
倉儲式賣場好市多（Costco）。(美聯社)

好市多自家品牌也有NG商品？粉絲最抱怨的是它

2025-12-11 10:26
美國鑄幣局過去六年生產約310億枚1美分硬幣，且仍具流通價值，只是不再生產。美聯社

最後一批鑄造1美分套幣 拍賣價上看30萬元

2025-12-12 09:06
專家警告，午餐肉可能含有高量鈉。Image by Birte from Pixabay

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

2025-12-15 11:25

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖