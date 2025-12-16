巴黎聖母院6新彩繪玻璃窗 引來抗議聲浪

巴黎聖母院。(歐新社)

巴黎聖母院 （Notre Dame Cathedral）六幅新彩繪玻璃窗設計圖正在巴黎大皇宮（Grand Palais）展出，儘管該計畫引來多起抗議。

有線電視新聞網（CNN）報導，法國藝術家查布耶（Claire Tabouret）的作品將取代19世紀由建築師維奧萊-勒-杜克（Eugène Viollet-le-Duc）與拉素斯（Jean-Baptiste Lassus）委託製作的單色玻璃窗。五年前大火摧毀聖母院尖塔時，原始的玻璃窗並未受損，因此專家、建築師與藝術史學家認為更換玻璃窗將違反文化規範。

然而在大皇宮西南端的寧靜角落、經三層螺旋階梯抵達的展廳內，牆面陳列著令人目眩的全尺寸聖母院新彩繪玻璃窗紙本印刷模型。

查布耶向「藝術新聞」（The Art Newspaper）表示，每當巴黎歷史建築進行藝術性改造時，總會引發爭議，能參與這段歷史相當有趣；皇家宮殿的布倫柱（Buren columns）、羅浮宮 的貝聿銘金字塔，這些最終都成為城市深受喜愛的一部分。任何改變需謹慎，而這項計畫十分審慎、溫和與和諧。

現居洛杉磯 的44歲畫家查布耶，她的設計方案從逾百位藝術家投稿中脫穎而出。作品遵循指定主題：聖靈降臨的故事，當門徒聚集禱告時聖靈顯現，眾人都被聖靈充滿。查布耶說，她並非教徒，但這是關於人群與慶典的故事。

查布耶以具象畫作聞名，此次卻在人群與生動景觀間，以翻騰的海浪、強風橫掃的樹林營造出動畫般系列圖像。她表示，彩繪玻璃鮮艷的紅、綠、藍色來自她的畫作，這些顏色同樣呼應了宗教藝術的色調。

查布耶與西蒙-馬克（Simon-Marq）彩繪玻璃工作坊合作，該工作坊曾與西班牙畫家米羅（Joan Miro）、法國畫家杜菲（Raoul Dufy）合作。然而查布耶並未曾遺忘構成聖母院歷史重要篇章的維奧萊-勒-杜克玻璃窗。

她說，新的彩繪玻璃窗每幅場景的背景裝飾都引用了維奧萊-勒-杜克的設計元素，這些幾何圖案直接呼應了過往的作品。