我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓豬排軟嫩多汁不難 肉類專家傳授6步驟

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會住家

波士頓這家旅館 夢幻重現童書繪本場景

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by bottlein from Pixabay
示意圖。Image by bottlein from Pixabay

喜愛經典童書繪本「月亮，晚安」（Goodnight Moon）的旅客，現在可以在波士頓某間飯店裡沉浸於書中的世界。

據波士頓喜來登酒店（The Sheraton Boston Hotel）官網資訊，該酒店與哈潑柯林斯出版社及作者瑪格莉特·懷斯·布朗（Margaret Wise Brown）的遺產管理人合作，將這一色彩繽紛的繪本化為真實場景。

這本1947年的經典童書，描述小兔子在睡前會向「綠色大房間」（Great Green Room）裡所有物品、動物道晚安；從梳子、刷子、一碗粥，到時鐘、襪子、手套與小貓，這個獨特、精心佈置的虛構世界，已深印在讀者腦海。

據「人物」（People）雜誌報導，喜來登套房的每個角落皆重現了這一經典睡前故事的難忘場景。精準復刻的「綠色大房間」中的深綠牆面、虎紋地毯、黃色搖椅，以及永遠飄浮於在角落的紅色氣球。

入住的旅客還能獲得專屬兔子絨毛玩偶，並將「月亮，晚安」故事書帶回家。紀念碗上印著「mush」字樣，裝著牛奶與餅乾。

連書中坐在黃色搖椅上、發出「噓」聲的老婦人剪影，也裱框點綴牆面；一頭乳牛躍過月亮的畫面，被掛在時鐘與LED壁爐上方，相鄰牆面則裝飾有三隻小熊坐在椅子上的圖案。入住的小客人能玩著娃娃屋，沉浸在最愛的睡前故事中。

這個大型套房，可容納兩位成人與兩名兒童，主臥室設有特大雙人床，大綠房間則配有加大雙人床。套房坐落於酒店24樓，可俯瞰波士頓查爾斯河（Charles River）風光。

入住的旅客除享有迷人的套房外，更可獲贈150元餐飲抵用額；另一驚喜是，可獲贈四張保德信中心（Prudential Center）門票，體驗360度觀景台。

這趟充滿童趣的奇幻之旅不僅於此，波士頓大眾花園（Public Garden）著名的「讓路給小鴨子」（Make Way for Ducklings）雕塑，正是另一本同名經典童書的靈感來源。波士頓兒童博物館以互動式展品著稱，聚焦科學、識字與藝術領域。

全美眾多酒店皆樂於讓旅客沉浸於童年回憶的懷舊氛圍。廣場酒店（The Plaza Hotel）的艾洛絲套房（Eloise Suite）內，處處可見這位曾居住於該酒店閣樓的小女孩身影；紐約Parklane與洛杉磯Viceroy兩家酒店的威利·旺卡（Willie Wonka）主題客房，則邀請旅客重溫英國作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）筆下「查理與巧克力工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）的甜蜜世界。

喜來登「綠色大房間」即日起開放至2026年2月，有興趣者可透過萬豪（Marriott）官網預訂

波士頓 洛杉磯 牛奶

上一則

巴菲特連3年狂賣股 股神泡沫警語失準了嗎？

延伸閱讀

波士頓之旅

波士頓之旅
波士頓水族館 為年邁非洲企鵝闢建專屬「養老院」

波士頓水族館 為年邁非洲企鵝闢建專屬「養老院」
波士頓吳弭連任成功 蔣萬安留言祝賀網湧讚

波士頓吳弭連任成功 蔣萬安留言祝賀網湧讚
波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

熱門新聞

全國大部分地區正籠罩在寒冷氣溫下。示意圖（美聯社）

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

2025-11-11 14:32
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

打算明年退休？有這3跡象最好再等等

2025-11-11 10:24
冷藏雞蛋通常可保存3到5周。示意圖（美聯社）

雞蛋「過期」不能吃？這些日期你看懂了嗎

2025-11-11 15:36
好市多今年早早推出黑色星期五促銷優惠。(美聯社)

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

2025-11-07 09:08
專家指出，由於IRA帳戶中蘊藏這樣龐大的財富，投資人必須妥善作好安排，包括指定一旦過世後的受益人，否則會帶來不少麻煩，一些簡單的錯誤可能要付出高昂代價。(圖／123RF)

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

2025-11-14 10:25
韓式烤肉。Image by Lee Younghee from Pixabay

走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人

2025-11-13 12:36

超人氣

更多 >
2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了
糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格
靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄

靠窗位變惡夢 男子搭機誤選「這座位」：簡直人間地獄
房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區

房價停滯難獲利…房地產專家：2026買房應避免這7地區
法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開

法拉盛華男遭「騙婚」？妻抵美兩天失聯 1原因要求分開