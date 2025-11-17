波士頓這家旅館 夢幻重現童書繪本場景

示意圖。Image by bottlein from Pixabay

喜愛經典童書繪本「月亮，晚安」（Goodnight Moon）的旅客，現在可以在波士頓 某間飯店裡沉浸於書中的世界。

據波士頓喜來登酒店（The Sheraton Boston Hotel）官網資訊，該酒店與哈潑柯林斯出版社及作者瑪格莉特·懷斯·布朗（Margaret Wise Brown）的遺產管理人合作，將這一色彩繽紛的繪本化為真實場景。

這本1947年的經典童書，描述小兔子在睡前會向「綠色大房間」（Great Green Room）裡所有物品、動物道晚安；從梳子、刷子、一碗粥，到時鐘、襪子、手套與小貓，這個獨特、精心佈置的虛構世界，已深印在讀者腦海。

據「人物」（People）雜誌報導，喜來登套房的每個角落皆重現了這一經典睡前故事的難忘場景。精準復刻的「綠色大房間」中的深綠牆面、虎紋地毯、黃色搖椅，以及永遠飄浮於在角落的紅色氣球。

入住的旅客還能獲得專屬兔子絨毛玩偶，並將「月亮，晚安」故事書帶回家。紀念碗上印著「mush」字樣，裝著牛奶 與餅乾。

連書中坐在黃色搖椅上、發出「噓」聲的老婦人剪影，也裱框點綴牆面；一頭乳牛躍過月亮的畫面，被掛在時鐘與LED壁爐上方，相鄰牆面則裝飾有三隻小熊坐在椅子上的圖案。入住的小客人能玩著娃娃屋，沉浸在最愛的睡前故事中。

這個大型套房，可容納兩位成人與兩名兒童，主臥室設有特大雙人床，大綠房間則配有加大雙人床。套房坐落於酒店24樓，可俯瞰波士頓查爾斯河（Charles River）風光。

入住的旅客除享有迷人的套房外，更可獲贈150元餐飲抵用額；另一驚喜是，可獲贈四張保德信中心（Prudential Center）門票，體驗360度觀景台。

這趟充滿童趣的奇幻之旅不僅於此，波士頓大眾花園（Public Garden）著名的「讓路給小鴨子」（Make Way for Ducklings）雕塑，正是另一本同名經典童書的靈感來源。波士頓兒童博物館以互動式展品著稱，聚焦科學、識字與藝術領域。

全美眾多酒店皆樂於讓旅客沉浸於童年回憶的懷舊氛圍。廣場酒店（The Plaza Hotel）的艾洛絲套房（Eloise Suite）內，處處可見這位曾居住於該酒店閣樓的小女孩身影；紐約Parklane與洛杉磯 Viceroy兩家酒店的威利·旺卡（Willie Wonka）主題客房，則邀請旅客重溫英國作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）筆下「查理與巧克力工廠」（Charlie and the Chocolate Factory）的甜蜜世界。

喜來登「綠色大房間」即日起開放至2026年2月，有興趣者可透過萬豪（Marriott）官網預訂。