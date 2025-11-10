波士頓水族館 為年邁非洲企鵝闢建專屬「養老院」

波士頓新英格蘭水族館資深企鵝訓練師米亞·路易賽蒂在「老年島」與企鵝坐在一起。美聯社

當蘭伯特（Lambert）的視力開始衰退、步履漸蹣跚時，明顯看出牠需移居能安享晚年且仍能與同類相伴的地方。美聯社報導，並非任何養老院 都適合蘭伯特，因為牠是瀕臨絕種的非洲企鵝；波士頓新英格蘭 水族館（New England Aquarium），這座養育33歲蘭伯特並願照顧牠終生的機構，今年二月決定為牠與另外六隻年邁企鵝開設「老年島」（geriatric island）。

水族館企鵝副策展人艾瑞克·福克斯（Eric Fox）表示，這個構想最初帶點玩笑意味，就像「哎，何不給牠們建座養老院呢」，但隨著深入研究企鵝的健康數據，理解牠們面臨的病痛與生理限制，他們逐漸意識到這個構想確實有其意義。

這座位於水族館入口附近的岩石島嶼，與其他38隻企鵝隔離，確保年長企鵝無需與常具攻擊性的年輕同類爭奪地盤。這些企鵝身披黑白羽毛，身高約2英尺，體重相當於一隻大型家貓。

新圍起的區域，地形較為平緩，並鋪設地毯步道通往水池，使蘭伯特與其他企鵝能更順暢地上下移動。水族館還在島嶼前方搭建平台，方便牠們從水中躍出。

資深企鵝訓練師米亞·路易賽蒂（Mia Luzietti）表示，自遷居新島後，她觀察到蘭伯特變得更加活躍，不僅與伴侶共遊的次數增加，也更頻繁地離開島嶼活動。

此設計理念源於全球動物園與水族館面臨的共同課題：當園內動物壽命遠超野外同類時，該如何妥善照護。以這些非洲企鵝為例，部分已邁入30歲高齡，其中一隻更活過40歲。相較於南非與納米比亞的野外環境，少了因人類過度捕撈導致的污染與食物短缺等生存威脅，牠們在人工保育下的壽命可延長一倍。

路易賽蒂指出，當發現這些動物在最佳環境下能活多久時，即時調整照護方式十分重要。她說，學習如何為動物創造最佳生存條件，是他們構思「老年島」的契機，讓年長的企鵝在此安享餘年，過著更舒適、更悠閒的生活。

但照顧高齡企鵝，不止是提供更安全的圍欄。年長企鵝接受的健康檢查比年輕的更頻繁，獸醫為牠們治療的病症與人類老年病症頗為相似，例如為關節 炎和關節疼痛提供營養補充品與抗發炎藥物，以及治療青光眼的滴眼液。島上增設的監視器也讓工作人員能更有效地監測企鵝狀況。

在波士頓新英格蘭水族館內的33歲蘭伯特（Lambert）接受滴眼藥水治療。美聯社

近日，路易賽蒂在「老年島」照料蘭伯特，牠似乎很滿足地與伴侶戴爾三世（Dyer III）站在島嶼頂部，彼此梳理羽毛，不時發出嘹亮叫聲。蘭伯特左眼曾因感染被摘除，右眼患有青光眼，同時還有慢性發炎的困擾；路易賽蒂將牠從棲木引誘下來、安坐在她膝上，準備進行每日例行滴眼藥水療程。