川普因素？荷蘭重量級美術館考慮取消畫作借展

荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館內展出維梅爾(Vermeer)的名作「戴珍珠耳環的少女」(Girl With a Pearl Earring)。美聯社

荷蘭海牙知名的「莫瑞泰斯皇家美術館」(Mauritshuis)日前表示,由於川普 政府經費削減與意識形態強加所造成的不確定性,他們正在重新考慮是否將其館藏作品借給美國的博物館。

據雅虎(Yahoo)報導,莫瑞泰斯皇家美術館館長葛瑟琳克(Martine Gosselink)指出,該館的收藏品中,包括維梅爾(Vermeer)的名作「戴珍珠耳環的少女」(Girl With a Pearl Earring)和林布蘭(Rembrandt)的「杜爾醫生的解剖學課」(The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp)等重要作品。過去多年來,該館一直與美國藝術史學者及策展人合作,進行藝術作品交流與學術研究合作,雙方維持密切且頻繁的互動。

然而,近幾個月以來,川普政府試圖大幅削減文化資金,並針對被認為具有「不當、分裂或反美意識形態」的展覽採取行動,導致這些交流過程中逐漸有政治因素介入。她說,在美國的合作夥伴表達了擔心失去工作或不得不屈從於政府路線的憂慮,「我們真的為美國機構的同事在檔案館、圖書館和博物館裡發生的事情感到難過,」葛瑟琳克說,「這是一場巨大的災難。」

今年3月,川普簽署行政命令,針對全球最大的博物館暨研究教育機構「史密森尼學會」(Smithsonian)提出嚴厲批評,指控其傳播「製造對立的論述,曲解了我們共享的歷史」。另外,川普政府也尋求刪減挹注美國博物館及其他藝文計畫的主要機構經費。

儘管葛瑟琳克沒有直接點名是哪些美國機構,但她表示,「我們並非表示絕對不會借出,但我們將更加謹慎,並需要更明確的保證。如果借出的博物館缺乏足夠人力,無法妥善維護這些珍貴的藝術品,我們就必須考慮這樣做是否恰當。」

本月稍早,一名聯邦法官暫時阻止川普政府進一步解散提供美國圖書館與博物館資助的相關機構,美國博物館聯盟(American Alliance of Museums)稱此舉為「漫長法律抗爭的成功第一步」。不過,文化經費削減的威脅仍持續存在,例如華府 的國家非裔 歷史文化紀念館(National Museum of African American History and Culture)甚至已成為川普政府直接攻擊的目標。

葛瑟琳克強調,這些不確定性都需要被考量在內,「我們如何能確保借出的作品在整個展覽期間,美國博物館能持續正常營運而且人員配置完善?」目前莫瑞泰斯皇家美術館尚未做出最終的決定,但葛瑟琳克已表示,「對我們來說,幾年內無法將作品出借到美國並不是一件很嚴重的事。」