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「拉布布」全球爆紅 醜萌玩偶開創數億美元商機

編譯周靜芝/即時報導
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潮玩從中國「反攻」海外，泡泡瑪特最大的最大的海外市場在東南亞，曼谷開設的全球首家Labubu主題門市，營業首日營收額突破千萬人民幣。記者賴錦宏／攝影
潮玩從中國「反攻」海外，泡泡瑪特最大的最大的海外市場在東南亞，曼谷開設的全球首家Labubu主題門市，營業首日營收額突破千萬人民幣。記者賴錦宏／攝影

近日亞洲各地粉絲紛紛湧向購物中心與網路商店，搶購最新的拉布布（Labubu）玩偶；這款牙齒外露、毛茸茸的人物模型，靈感來自北歐民間傳說，通常以手掌大的「盲盒」形式出售。隨著新系列上市，從曼谷到吉隆坡的各地都吸引大量人群在商店外排隊，網路銷售也很快就被搶光。

有線電視新聞網（CNN）報導，拉布布及怪物（The Monsters）系列中的其他角色是香港出生、在荷蘭長大的插畫家龍家昇（Kasing Lung）所創作，自2015年推出以來，已累積一大票鐵粉。但拉布布人氣在過去一年激增，全拜韓國人氣女團Blackpink成員Lisa在社群媒體上毫不掩飾對拉布布的喜愛；她曾在影片中說，拉布布是她的寶貝。

名為「Big Into Energy」的最新系列包含六款毛絨吊墜及一款「隱藏版」，分別代表「愛」、「希望」和「幸福」等情感，在亞洲各國售價約13至16元。4月25日上市後不久，部分商品已在美國線上轉售平台StockX上抬價至90元。

儘管最近在全球爆紅，但設定為女孩角色的拉布布的誕生卻歷經了十年。獲授權銷售拉布布周邊商品的中國玩具公司泡泡瑪特（Pop Mart）表示，拉布布最初是出現在龍家昇創作的繪本「怪物」中的配角，經常藏在背景中。

該公司網站描述，拉布布擁有兔子般的耳朵、圓滾滾的大眼睛和調皮的笑容，她心地善良，總是想幫助別人，但常弄巧成拙。

粉絲常將拉布布玩偶別在衣服或包包上，上月甚至出現在巴黎時裝周。泡泡瑪特透過盲盒形式銷售拉布布，使內容保持神秘，增加了吸引力。「怪物」系列是其最暢銷的系列，去年銷售額約達4.1億美元。

抖音（TikTok）等社群媒體充斥年輕粉絲急地拆開玩具，然後爆發出喜悅或失望的影片。歌手蕾哈娜與Blackpink的Rosé等名人更是助長了這股熱潮。

東南亞是泡泡瑪特最大的海外市場，也是增長最快的市場；去年，在該地區的年營收增長了619%，達到約3.09億美元。

在美國，粉絲群也不斷擴大，但由於中美關稅戰開打，買家將不得不支付更高的價格；最新系列的盲盒4月25日在美國同步發售，定價為27.99元，較上一系列的21.99元漲幅近3成。

社群媒體 東南亞 香港

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