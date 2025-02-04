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羅浮宮計畫整修 「蒙娜麗莎」將有自己的房間

記者張聲肇／即時報導
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遊客在巴黎羅浮宮欣賞達文西不朽畫作「蒙娜麗莎」。路透
遊客在巴黎羅浮宮欣賞達文西不朽畫作「蒙娜麗莎」。路透

羅浮宮計畫整修，經法國媒體揭露後，法國總統馬克宏28日到陳列達文西不朽畫作「蒙娜麗莎」的展覽廳舉行記者會，宣布全館最吸睛的「蒙娜麗莎」將有自己的房間，不會和全館其他展品同室展出。

2017年，馬克宏在微笑的蒙娜麗莎面前，發表總統勝選演說。2025年，他面對羅浮宮年久失修的窘況，向世人報告法國政府計畫如何整修參觀人數冠全球的博物館。首先，他說，將從塞納河附近另開新的大門，同時增闢地下展覽室。他沒透露將耗費多少公帑，一般預估不會低於好幾億歐元。

數日前，「巴黎人」（ Le Parisien ）日報引述羅浮宮館長戴加爾（ Laurence des Cars）送給文化部長達提（Rachida Dati）的密件，說情況已經很糟糕的羅浮宮，再不整修的話，「破損的範圍將更擴大。」

戴加爾向文化部描述的「糟糕情況」包括漏水、擁擠，有些展覽空間隔熱設備破損到「令人擔心」的地步，因為「溫度變化很大，危及展品的保存。」

密件內容見報後，館員紛紛跟進，表達有關可能淹水、燈光、安全等問題的憂慮，凡此種種，都可能讓國寶藝品蒙塵。

館員謬勒（Elise Muller）說，工作人員每天必做的苦差事就是，管理好訪客的參觀流程，同時注意保護好每一件展品。「每天開放的展廳不同，我們被迫關閉許多地方，因為整座建築問題重重。」

戴加爾說，去年將近66%進館的訪客排隊看蒙娜麗莎，因此她認為這幅名畫的展示方式，有必要予以調整。「太多人湧進國家廳，就為了一睹達文西的巨作，卻無法預先了解作品與作者，這有違博物館服務民眾的使命。」

文化部長達提上周接受法國 TF1 電視台訪問時說，她正在設法籌錢，讓羅浮宮大整修計畫有充足的經費可以完成。

若按計畫進行，2026年1月起，非歐盟國家的國民前去參觀，入場費將高於歐洲本地人，這招，可能是跟中國共產黨學的。中國許多文化設施的入門票，外國人與本國人價格分兩種。

羅浮宮 馬克宏 博物館

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