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川普二度入主白宮 中國陶瓷設計師推出打坐雕像再掀熱潮

編譯俞仲慈／即時報導
中國雕刻家洪金世坐在他設計的統川普「打坐雕像」旁。（路透資料照）
中國雕刻家洪金世坐在他設計的統川普「打坐雕像」旁。（路透資料照）

川普總統二度入主白宮，意外帶動周邊商品熱賣，其中中國工藝設計師推出的川普打坐雕像更是大受歡迎，連創作者都大感意外。

根據法新社(AFP)報導，中國雕塑設計師洪金世(Hong Jinshi，音譯)推出一款川普陶瓷雕像，一改其一貫強人形象，盤腿而坐、半閉雙眼的模樣，猶如一尊佛像。

充滿禪味的川普打坐陶瓷雕塑依尺寸大小不同，售價從999元到2萬元人民幣(約140至2700美元)不等，早在2021年就曾在淘寶掀起熱潮，如今隨著川普二度入主白宮，川普坐佛雕像再度成為搶手貨，連山寨版都可以在美國電商平台，包括亞馬遜(Amazon)與中資企業拼多多旗下Temu都可買得到，一尊售價45美元。

現年47歲的洪金世表示：「川普贏得大選後，大家對於他的雕像都很感興趣。」並透露數年來已經賣出數百件作品，不過近來為避免引起爭議，洪金世已經下架川普雕像的網路資料，儘管如此，參觀工作室的遊客以及來自親朋好友的訂單依然源源不斷。

洪金世指出：「川普再次當選，讓雕塑受歡迎程度也跟著水漲船高。」並認為「川普是位擁有豐富背景與故事的人」，加上雕像造型與真實川普「個性截然不同、反差效果十足」，可讓買家開懷大笑而大受歡迎。

洪金世向法新社坦承，當初設計這款坐佛雕像只是為了開玩笑：「政客通常很無趣，但川普卻是個不折不扣的網紅，經常口出金句。」

此外川普雕像外包裝皆印有中文口號：「讓你的公司再次偉大」(Make your company great again)可與川普競選口號：「讓美國再次偉大」(Make American great again)相互輝映。 

洪金世直言：「拿權威人物與名人開玩笑是一件很有趣的事。」並透露最近開始為另一位名人、也就是川普最大支持者、全球首富馬斯克(Elon Musk)量身打造具有諷刺意味的雕樣，以凸顯馬斯克在川普新政府的新角色。

據了解，洪金世設計的馬斯克雕像將化身為漫威(Marvel)超級英雄「鋼鐵人」(Iron Man)身穿波紋金屬盔甲，同時還有一枚巨大火箭加裝在馬斯克腹股溝，象徵這位SpaceX執行長挑戰人類移民火星的雄心壯志。

川普 馬斯克 白宮

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