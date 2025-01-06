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卡特總統價值25萬元「不起眼」宅邸 將改設博物館

編譯周芳苑／即時報導
圖為前總統卡特(Jimmy Carter)兒時位在喬州平原鎮(Plains)的家。這裡現在是一個國家公園。美聯社
圖為前總統卡特(Jimmy Carter)兒時位在喬州平原鎮(Plains)的家。這裡現在是一個國家公園。美聯社

美國好幾位總統都住豪宅，與自己崇高的身份地位相稱，但是，幾天前高齡100歲辭世的前總統卡特(Jimmy Carter)作風全然不同，缷下總統職之後選擇在喬治亞州童年小鎮一座4000平方呎的牧場式房屋度餘生，房屋市值僅25萬元，將改設為博物館。

美國國會圖書館(Library of Congress)稱，卡特安度晚年的住屋60多年前建造，是他和妻子擁有的第一棟、也是唯一一棟住屋。

歷任總統住豪宅不勝枚舉。傑弗遜(Thomas Jefferson)以義大利史上傑出建築師帕拉迪奧Andrea Palladio的風格為自己設計新古典豪宅；羅斯福 (Franklin D. Roosevelt) 將19世紀義大利別墅改造為殖民復興風格豪宅；甘迺迪 (John F. Kennedy)在龐大的海濱住家大院避暑。

卡特和妻子不僅在唯一自宅中安享晚年，也將在同一處安葬；兩人結婚77年。

這座不起眼的中世紀低矮牧場住屋鋪上紅磚和淺綠色油漆木材；據美國歷史建築調查(Historic American Buildings Survey)，房屋 1961年完工，1981年車庫一樓改造成卡特的木工車間，車庫上層改為客房公寓，四間臥室、客廳、走廊和餐廳鋪滿淺藍色地毯。

這棟住宅相當低調，記者達維多夫(Nicholas Dawidoff) 2011年在「滾石」雜誌(Rolling Stone)的總統簡介中描述說，感覺上，這一處郊區住屋屋主應該是年輕眼科醫師和家人，而不是美國第39任總統。

房屋估價網Zillow推估 ，卡特總統的住房市值僅略高於25萬元。

卡特夫婦的長孫賈森卡特(Jason Carter)說，他最欽佩祖父母盡力保持正常人的身份，1平價商店Dollar General在住家附近開店時，他們非常興奮，還在那裡買衣服。

卡特離開總統的橢圓形辦公室後拒絕接受吉普車，反而要求一套木工工具；許多家具都是卡特手工製作，包括主臥室一張四柱床、用牲畜槽製成的雞尾酒桌，屋裡還有中世紀電器以及極為古老的微波爐，微波爐是1985年的，爆米花需要12分鐘。

卡特夫婦生活簡樸，而且全心投入人道主義工作；離開白宮後與仁人家園(Habitat for Humanity)啟動「卡特工作計劃」(Carter Work Project)，為有需要的家庭約建造4300套住房。

卡特總統國葬預訂1月9日在華盛頓特區國家大教堂(National Cathedral)舉行。

義大利 白宮 喬治亞州

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