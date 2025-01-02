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喚起千禧懷舊情 LV、村上隆20年後再攜手

編譯周芳苑／即時報導
日本藝術家村上隆(Takashi Murakami)。美聯社
日本藝術家村上隆(Takashi Murakami)。美聯社

在千禧世代懷舊風潮下。時尚名牌路易威登(Louis Vuitton) 與日本藝術家村上隆(Takashi Murakami)再度合作，預訂2025年元旦配合時尚資優生千黛亞(Zendaya)主導的宣傳活動，重新展售20多年前合作的Louis Vuitton x Murakami藝術風系列商品。

村上隆和路易威登董事長兼執行長貝卡里(Pietro Beccari) 接受媒體WWD採訪，談到藝術家和奢侈品牌奠定合作基礎的商品系列20多年後重現；貝卡里說，年輕人重新擁抱20多年前那個時代，這次再合作，希望與他們連結。

Louis Vuitton x Murakami系列預訂下週在全球七大城市推出快閃活動，地點包括咖啡館、電影院、護理站和自動販賣機等，購買該系列單品的顧客可贏得貼紙等禮物、電子寵物(Tamagotchi)或集換卡牌。

重新登場的這一系列商品將於1月和3月分兩次發布，共有200多款式，涵蓋品牌標誌性City Bags、絲巾、太陽眼鏡、時尚珠寶、運動鞋、香水瓶和滑板等各式配件。

原創設計Monogram Multicolore 在2003年春季時裝秀上登場，由時任創意總監馬克·雅可布(Marc Jacobs) 設計，一推出便大受歡迎，若干名媛如希爾頓(Paris Hilton)、卡戴珊(Kim Kardashian)都曾穿搭亮相，一年內銷售額超過3億元。

在網路世界裡成長的千禧世代如今擁抱2000年代初懷舊光芒，村上隆原創合作商品、以及Cherry Blossom、 Monogramouflage等後續系列商品在二手市場需求熱烈，為懷舊系列重登場鋪路。

貝卡里說，路易威登與村上隆都注意到復古和二手市場瘋狂崛起，名人自豪的從衣櫃裡取出並重新帶上色彩繽紛單品；他們也因此搭復古風。

村上隆去年要求在日本京都京瓷美術館(Kyoto Kyocera Museum of Art)用路易威登舊款設計 Vuitton Monogram Multicolore與雕塑品「 Flower Parent and Child」一起展示，貝卡里立即同意。

路易威登與村上隆上一波合作2010年正式結束，合作款商品自2015年起逐步從商店中撤出；面對懷舊品重新登場，今年62 歲的村上隆說，這似乎是非常自然的事情，他在Instagram上有260萬粉絲。

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