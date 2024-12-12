Hess模型卡車問世60年 從1元玩具晉身玩家收藏

示意圖。Image by Thomas from Pixabay

霍華德（John Howard）永遠不會忘記多年前的聖誕節 ，祖父送他一輛綠、黃、紅、白相間的1968年Hess油罐車，還附有油管與工作燈。

紐約郵報（New York Post）報導，Hess石油 公司在1964年開始銷售現在已成為節日經典的玩具，67歲、在新澤西州艾塞克斯郡長大的霍華德是個幸運的小孩，他得到了其中一個原版。

長大後，1969年的卡車吸引了他的注意，他收藏了35 年之久，這款卡車曾深受幾代年輕的Hess迷喜愛。如今，69年的這款玩具在市場上因為包裝盒上的小改動而價值上千。

霍華德說，這輛玩具卡車視狀況而定，能賣到2千至4千元。他的第一輛卡車也是熱門收藏品，目前市場價是1150元。

收藏玩具可獲利並非新鮮事，絕版的樂高（Lego）也能為投資者賺取數十萬元。不過，Hess卡車總經理梅爾（Justin Mayer）表示，Hess卡車為慶祝60周年，推出了吸睛的聖誕節日廣告，他說，這些玩具價值飆升的原因很簡單，那就是懷舊，關鍵在於傳統與愛，在孩子和家人間建立一種傳承的連結。

Hess卡車的出現要歸功於已故的利昂·赫斯（Leon Hess），他在大蕭條時期長大，是該Hess石油公司的創始人，該公司最初是家挨家挨戶送油的公司。他後來收購了紐約噴射機（New York Jets）足球隊，這也是該球隊採用與Hess公司同樣綠色的原因。

梅爾表示，赫斯希望為顧客提供便宜的玩具，第一個售價1.3元（約現在的13.15元），這樣父母不論經濟狀況如何，都可以在聖誕樹下放些東西給孩子拆禮物。

從最早的1964年型號（現值超過3000元）開始，六十年來，初期的油罐車已擴充為充滿創意的航空、警用、消防及救援概念車。第60年的版本是輛消防車，搭配一輛摩托車和快速反應車，售價為45.99元。

梅爾表示，10年前當Hess將加油站 出售給Speedway時，客戶對聖誕傳統的未來比在哪裡加油更為擔心。去年，Chevron收購了Hess，該公司再次聲明，玩具卡車不會消失。

近年來，在這項玩具轉為線上銷售前，死忠粉絲都會在感恩節早上開始發售時，親自到加油站表達他們的熱愛。

霍華德說，作為收藏家，他成了「獵物」搜尋者，比起擁有的藏品，這更能讓他感到滿足。他曾透露，從玩具交易中賺到了10萬元。最近，霍華德賣掉了大部分收藏，只留下一些具特別意義的。

金錢並非驅使霍華德熱情的動力，他說，這項嗜好讓他覺得又回到童年時代。