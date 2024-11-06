博物館空啤酒罐藝術品 被工作人員當垃圾扔了

法國藝術家拉維的作品，差點被荷蘭博物館員工當成廢棄物丟掉，罐身上其實有大量精緻的手繪圖案。（取材自LAM博物館）

荷蘭博物館 LAM Museum一名電梯技術人員誤將乍看像兩個空啤酒罐的藝術品扔掉了。

LAM 博物館稍早透過聲明表示，被誤扔作品是法國藝術家拉维(Alexandre Lavet) 的「我們一起度過的所有美好時光」(All the good times we spent together)，看似是該丟進垃圾桶的東西，但仔細端詳可發現，那是用丙烯手繪，每個細節都精心臨摹。

館方進一步補充，對於藝術家來說，這些罐子象徵著與親愛朋友分享的珍貴回憶。這一座博物館位於利塞鎮(Lisse)，距離阿姆斯特丹(Amsterdam)約19哩。

博物館表示，不小心闖禍的這名工人是為常規技術人員代班，看到啤酒罐陳列在玻璃升降井中，以為是建築工人留下的；這樣的錯誤或許可以被原諒。

博物館以在所謂的「非常規地點」展示藝術品著稱，這件不小心被扔掉的藝術品擺放位置也是非常規地點。

LAM博物館館長贊滕(Sietske van Zanten)在聲明中表示，他們珍藏品的主題是食物和消費；但並未具體說明誤扔藝術品的具體時間。

贊滕說，他們鼓勵參觀者以新的眼光看待日常物品；藉由在意想不到的地方展示藝術品而增強這種體驗，並且讓遊客時時警覺。

贊滕說，該名技術人員只是真誠做他的工作， 在某種程度上，這體現了 創作者拉维作品的有效性。

幸好館方後來在垃圾袋裡找到被誤扔的罐子，完好無損；被清洗過後，兩個罐子放在傳統基座上面，被展示在博物館入口處。

策展人范登伯格(Elisah van den Bergh)表示，館方想讓這些罐子受到眾人矚目；目前尚未決定接下來將在哪裡展出，重點是為訪客帶來驚喜，因此，沒有任何空間不能擺放。

現代藝術有過去也有被誤解和不幸的下場。

去年，韓國首爾一家畫廊出現一位飢餓的參觀者，那個人吃掉一件由用膠帶將香蕉黏在牆上的藝術品。

那一件水果藝術品是義大利 藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan) 的著名作品「喜劇演員」(Comedian)，2019年12月在邁阿密海灘巴塞爾藝術展(Art Basel Miami Beach)上以12萬元價格售出，一炮而紅。