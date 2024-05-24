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T恤、短褲、比基尼 Z世代的另類婚紗概念

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Katelyn MacMillan on Unsplash
示意圖。Photo by Katelyn MacMillan on Unsplash

有線電視新聞網（CNN）報導，在千禧世代與Z世代成為消費主力的時代，他們正顛覆一成不變的傳統，用簡約的方式來處理像婚禮這類人生重要時刻；受此影響，一些平價時尚品牌紛紛投入婚紗領域，用便宜的新娘服來滿足節儉的消費者。

Abercrombie、Forever 21、Boot Barn、Shein與Lulus，這些以T恤、短褲、破洞牛仔褲、比基尼、牛仔靴，以及為碧昂絲、泰勒斯演唱會訂製閃亮禮服而聞名的品牌，正讓新娘們能以更低的價格著裝打扮。

此一轉變並不難理解，根據婚禮策劃與消費網站The Knot Worldwide的數據，這讓大眾品牌得以從美國超過1000億的婚禮產業中分一杯羹。

休閒服飾品牌Abercrombie & Fitch在今年3月推出A&F 婚紗店，為新娘、伴娘及出席婚禮賓客準備了100多件單品，價格從80元至150元不等。除禮服外，系列商品還包括比基尼、睡衣、裙子等婚禮相關場合的其他服飾。

上個月，快時尚品牌Forever 21首次推出新娘系列，價格從9元至50元。這些服裝包括連衣裙、睡衣與配飾，例如一頂婚禮戴的附面紗牛仔帽。該品牌婚紗店的一款白色露肩緞面蕾絲中長洋裝標價24.29元，而另一款可步上聖壇的白色開叉露背洋裝只需27元；與去年平均價格為2000元的婚紗相比，可說是白菜價了。

Shein發言人茲洛尼克（Lisa Zlotnick）在接受訪問時表示，實惠的價格對Z世代顧客來說十分重要，他們在追求時尚與新潮款式的同時，也需要不讓荷包失血的選擇；隨著婚禮服飾從傳統特定場合服裝，演變為可在多種場合穿著的多功能時尚單品，Shein的目標是確保產品能滿足此一日益增長的需求。

碧昂絲 Fitch

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