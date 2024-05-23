擅長與熱愛之間找到最佳發力點 股神巴菲特成功關鍵

波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 (美聯社)

領導力專家指出，投資 大師巴菲特 (Warren Buffett)之所以成功，是他在擅長和熱愛之間找到了最佳發力點。

根據哈佛大學(Harvard University)領導力專家比爾·喬治(Bill George)的說法，有一個關鍵特質讓長期擔任投資公司波克夏 (Berkshire Hathaway)執行長的巴菲特在投資人心中獲得崇高聲望，就是他找到了自己擅長和他真正喜歡做的事情之間的「甜蜜點」。喬治說，「要真正成功、做偉大的事，就必須發揮自己的長處，不能只是修正弱點」。他並補充說，動機也同樣重要，「要真正成功，必須兩者兼具」。

喬治並表示，動機分成兩種，第一是外在動機，例如豐厚的薪水，內在動機則是例如享受每天能夠幫助他人的工作。從職業生涯是否能長久延續來看，這兩者都扮演重要角色。喬治說，「如果只是被賺大錢的動機驅使，這種動力最終會消失。事後會發現，事情變得很空虛，並未真正感受到預期會有的快樂。」

現年93歲的巴菲特可能已經滿足了他的外在動機，根據富比世(Forbes)，他擁有約1356億元的資產，是全球排名第七富有的人。不過，喬治認為，他的內在動機，也就是與他人分享知識與財富，例如分享詳細的投資策略以及承諾99%的財富捐給慈善機構，才是真正驅使他邁向成功的原因。

喬治表示，要想更成功，可以從了解自己內在和外在動機開始。求職平台Indeed建議，可從花幾分鐘時間觀察並記錄自己喜歡的活動和熱情，以及為自己設定的目標作為初步開始。另外，找到一份讓自己滿足的工作只是第一步，接下去則必須找到發揮自己最大優點的方法，以便達到出色的地步。

喬治舉例，巴菲特的優點包括自主、避免錯誤與樂觀，而且還擁有敏銳的投資眼光，這種眼光從他11歲就開始培養。根據2015年蓋洛普的分析發現，每日運用自身優點的專業人士，在職場上投入程度是他人的6倍，擁有卓越的生活品質則多出3倍，生產效率也提高8%。