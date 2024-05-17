豪車廠商首入房市 66層住宅大樓邁阿密落成

邁阿密河(Miami River)一景。Image by setarka from Pixabay

邁阿密的天際線增添新元素，一棟由阿斯頓．馬丁(Aston Martin)所打造的66層樓大廈完工，這也是這家英國豪華跑車製造商，首次進軍住宅房地產 市場。

根據奧斯．頓馬丁發表的聲明，Aston Martin Residences Miami位於邁阿密河(Miami River)進入比斯坎灣(Biscayne Bay)的海口，擁有391 套公寓。

這座高818英尺的建築物，與Bodas Mian Anger的建築師米亞尼(Rodolfo Miani)合作設計，G&G Business Developments負責建造，包含七間頂樓公寓(penthouse apartment)、私人游泳池和露臺，以及各種尺寸從一臥到五臥不等的公寓。

該建築物最大的單位，是位於頂部三層樓的Unique Triplex Penthouse，目前市場售價為5900萬元。

這棟豪華公寓於4月30日正式對外開放；根據公司聲明，其時間點恰逢一級方程式賽車 邁阿密大獎賽，正好能「以最獨特的方式展示出阿斯頓．馬丁品牌的超豪華性能」。

在這座帆形綜合大樓的55樓，有無邊際池、按摩浴缸和小屋；另外還設有兩層樓的健身中心、兩間電影院 和虛擬高爾夫球模擬器。

另外，這座大樓還配有空中酒吧、休息室、廚師廚房、宴會廳和私人用餐區，以及spa、美容院和美髮院；住戶同時可從超級遊艇碼頭直接出海，並享受私人管家服務。

G&G Business Developments執行長科托(Germán Coto)告訴有線電視新聞網(CNN)，該公司希望在邁阿密「國際大都市」開展一個項目，而這塊土地就是最完美的選擇。

「這是塊很驚人的土地，有著很棒的河流景色，」科托表示。

阿斯頓．馬丁首席創意總監萊克曼(Marek Reichman)指出，該建築空氣動力學的形狀，有助建築物應對當地強風帶來的挑戰，並讓人聯想起阿斯頓．馬丁跑車的時尚造型。