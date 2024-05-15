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藝術家去世數十年後 罕見可觸摸的裸體表演登台

編譯周靜芝 / 即時報導
遊客在欣賞法國藝術家伊夫·克萊因（Yves Klein）的作品。路透
遊客在欣賞法國藝術家伊夫·克萊因（Yves Klein）的作品。路透

今年春天，紐約上東城的一家畫廊裡，一位裸體的行為藝術家每周兩次坐在小木箱裡，等著讓人們觸摸。透過木箱兩側的圓孔，參觀者將手臂伸進伸出，他們摸到的可能是皮膚或頭髮；有人稍作停留以確定是身體的哪個部位，有人則迅速將手縮回。這種快速親密接觸的形式，不舒服、暴露，或許對某些人來說，還非常強烈。

有線電視新聞網（CNN）報導，這件大膽的行為藝術創作是由法國藝術家、「怪異天才」（enfant terrible）伊夫·克萊因（Yves Klein, 1928-1962）在近七十年前的構想，他將其命名為「觸覺雕塑」（Sculpture Tactile），但在他有生之年從未付諸實現。克萊因在1957年的著述中，承認如果這樣做，「警察會立刻找上門」。 但現在，Lévy Gorvy Dayan畫廊展出的「伊夫·克萊因：有形的世界」（Yves Klein: The Tangible World），有說明牌規範參觀者適當與被允許的舉止以及警衛駐守，保證行為藝術家的安全。

34歲時死於心臟病的克萊因，在其短暫的一生中，於二戰後創作出許多激進與實驗性的作品，他創造出經典的「克萊因藍」、指導塗上顏料的裸體模特兒在畫布上壓印出他們的身體，甚至還將畫廊一處空無一物的空間刷白作為一件作品展出。

1960年秋天，為體驗飛翔與失重的感覺，克萊因在沒任何保護下從二樓躍出窗外，完成了「墜入虛空」（Leap into the Void）的行為藝術作品。這個墜落的瞬間被攝影師飛快地記錄下來；雖然摔傷了腿，但克萊因捕捉到他想體驗的不尋常之感。

「伊夫·克萊因：有形的世界」還匯集了藝術家一些較為少見的作品，主要以身體為主題，從他用模特兒當「活畫筆」（living paintbrushes）所創作的大型畫作，到一系列用噴槍將火焰噴在畫布上所描繪的女性影像。

畫廊聯合創辦人Dominique Lévy表示，他想呈現克萊因對身體的熱愛，以及身體所代表的生命力；他認為透過這種深刻、人的力量，能與現今世界產生連結。

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