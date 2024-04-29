全球百大遠距工作最佳城市排行榜 馬德里奪冠 美這城市第7名

示意圖。Image by Oleksandr Pidvalnyi from Pixabay

新冠疫情 在全球掀起遠距上班的風潮，即使疫情結束，仍有許多員工堅持在家上班，根據最新的研究，針對全球遠距上班城市排名榜，全美最佳遠距工作城市就是緬因州波特蘭(Portland)，排名全球第七。

人力資源平台Remote.com針對生活品質、安全、網路設施、旅遊資源以及通膨等經濟因素，評選全球100大遠距工作城市排行榜，前三名分別是：西班牙馬德里(Madrid)、葡萄牙馬德拉島(Madeira)以及加拿大多倫多(Toronto)，至於波特蘭是唯一擠入排行榜前十名的美國城市。

根據CNBC報導，波特蘭人口約6萬8424人；家庭收入中位數為7萬1000元；租金約每月1400元；房價中位數約41萬2000元；58%居民擁有大學文憑，整體條件優異。

Remote.com聯合創辦人兼執行長范德沃特(Job van der Voort)指出：「證明波特蘭擁有完善的基礎設施與熱情的社區，還有符合遠距工作者需要的生活品質。」

另外和全國其他都市相比，波特蘭住房成本便宜，而且為減輕學貸 壓力，凡符合條件的居民，每年皆提供高達2500元可退稅減免用於償還大學學貸，最高可達2萬5000元。

至於第二名檀香山(總排名19)原本就是全球知名度假勝地，廣受遊客歡迎；第四名紐約市 則是美國最大城，擁有廣大的就業市場；至於愛阿華州第摩因(Des Moines)等中西部城市也名列前茅的原因，范德沃特指出：「是出於這些城市對偏遠地區提供友好的獎勵措施。」

例如漢密頓(Hamilton)和托彼卡(Topeka)為遠距工作者提供包括學貸融資與搬遷費用保險等各項補貼，因此在生活品質和經濟負擔項目取得較高評分。

根據Remote.com評比，全美遠距工作前十大最佳城市：

1.緬因州波特蘭(總排名7)

2.夏威夷檀香山(總排名19)

3.愛阿華州第摩因(總排名20)

4.紐約州紐約市(總排名21)

5.新罕布夏州康科德(Concord)(總排名23)

6.明尼蘇達州明尼亞波利斯(Minneapolis)(總排名26)

7. 俄亥俄州漢密頓(總排名27)

8.堪薩斯州托彼卡(總排名29)

9.肯塔基州路易斯維爾(Louisville)(總排名30)

10.佛蒙特州蒙特佩利爾(Montpelier)(總排名32)