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兒子遭槍殺 他饒恕兇手並合作防範類似悲劇

編譯周靜芝 / 即時報導
塔里克的父親哈米薩（Azim Khamisa，右）和希克斯（Tony Hicks，左）。圖取自塔里克·哈米薩基金會網站(https://tkf.org)
塔里克的父親哈米薩（Azim Khamisa，右）和希克斯（Tony Hicks，左）。圖取自塔里克·哈米薩基金會網站(https://tkf.org)

華盛頓郵報（Washington Post）報導，1995年，哈米薩（Azim Khamisa）得知兒子在一次手法拙劣的搶劫中遇害當晚，他倒在地上，抱著身體靠住冰箱。75歲的他回憶說，那種痛苦難受到彷彿靈魂出竅。

哈米薩形容兒子塔里克（Tariq Khamisa）是「年輕身體住著老靈魂，幽默感十足」，最大願望是成為攝影師。塔里克當時20歲，已經訂婚，是加州聖地牙哥州立大學（San Diego State University）的大二學生。他在外送披薩時，遭四名幫派少年企圖搶劫，塔里克奮力抵抗，拒絕交出手中的披薩盒；當他準備駕車離去時，其中一名14歲少年希克斯（Tony Hicks）用偷來的槍向他開了致命的一槍。

得知兒子死訊的幾個小時後，當哈米薩無助地倒臥地上時，他頓悟了。他說，上帝傳達了一個訊息，讓他意識到「槍口兩端都有受害者」；有時身處重大創傷與悲劇中，腦中會迸發清晰意念。於是，哈米薩做出多數人都不會嘗試的事：原諒了殺害兒子的兇手，兩人後來還成為朋友。

哈米薩信仰伊斯蘭教中奉行冥想、具有神秘主義傾向的蘇菲派，他認為，雖然希克斯犯下滔天罪行，但塔里克的死不能只怪罪於他。哈米薩說，殺死他兒子的不是一個14歲的孩子，而是社會所造成的；真正的罪魁禍首是，沒有解決為什麼年輕人會墮落並捲入幫派、毒品與酗酒，「我們失去了這麼多孩子」。

哈米薩將改變這種狀況當作使命，在兒子死後九個月，他成立了塔里克·哈米薩基金會，協助打造更安全的學校與社區，防止青少年走上歧途。這是他紀念兒子的一種方式，也是賦予兒子短暫生命更多意義的一種方式。

塔里克死後七年，他的未婚妻珍妮佛自殺身亡。哈米薩說，她始終無法走出創傷。

就在槍殺案發生的幾個月後，哈米薩在希克斯辯護律師的辦公室遇見他的祖父菲利克斯（Ples Felix），開始了實踐寬恕希克斯的計畫。哈米薩邀菲利克斯透過基金會幫他完成使命；菲利克斯答應了。

在過去的28年裡，這對不可能的搭檔在數百次學校集會、活動及監獄中發表演講；不論何種場合，都敘述了這個將他們聯繫在一起的悲慘故事。

哈米薩還在謀殺案發生後不久試圖與希克斯聯繫，希望當面表達原諒。當時是八年級生的希克斯，成為加州最年輕以成年人身份受審者，並被判處25年刑期。起初，哈米薩要求與他見面時，希克斯拒絕了。現年43歲的希克斯表示，這不是件讓他感到舒服的事，但也知道這是件他在某個時刻必須面對的事；他覺得自己所作所為不值得被原諒。

槍擊案發生五年後，希克斯覺得自己已準備好與哈米薩見面。在加州佛森（Folsom）州立監獄，兩人面對面談了六小時。希克斯說，那是他在硬著頭皮之下最艱難的對話之一。哈米薩問了他殺害兒子的那個晚上，以及導致他扣下扳機的情況。

希克斯的母親在14歲時生下他，父親一直是個不存在的角色。希克斯說，他可說是出身幫派背景，六年級時便加入幫派，家族大部分成員都與幫派有所牽連。

談話結束時，哈米薩告訴希克斯他原諒了他，並鼓勵他出獄後參加基金會活動。

希克斯在獄中一直與哈米薩保持聯繫，一段時間後，哈米薩的女兒也向希克斯伸出友善的手。在長達20年間，塔絲琳（Tasreen）掙扎於失去兄弟的痛苦中，但她與父親一樣，逐漸明白塔里克並非槍案中唯一的受害者。

51歲的塔絲琳開始每周與獄中的希克斯通一次電話。她說，她覺得自己有強烈的責任確保他也有機會治癒創傷並找到人生目標。

在服刑24年後，希克斯獲得假釋，於2019年出獄，當時他38歲。出獄後，近年與父母關係更加緊密的希克斯擔任了塔里克·哈米薩基金會的董事，並在集會與學校敘述自己的人生故事；鼓勵學生不要重蹈他的覆轍，並提醒他們可以改變自己的人生軌跡。

希克斯現在是名水管工，正努力重建生活，他說，這是個非常緩慢的過程。希克斯的母親在他9歲時將他送到外祖父家，讓他覺得自己被拋棄了。希克斯表示，在過去五年裡，他過得很好，極大程度歸因於哈米薩一家，他把他們視為家人。

希克斯 加州 監獄

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