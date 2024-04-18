他20年前買的保時捷已跑70萬哩 跑得到百萬哩嗎？

圖為2017年款的保時捷 911 Turbo。路透

生物科技業顧問塔爾曼(Tom Thalmann)約20年前買的保時捷(Porsche) 911 Turbo已跑70萬哩，能否繼續馳騁至百萬哩？

2003年7月，塔爾曼住處附近的保時捷經銷商有一輛銀色的保時捷911 Turbo；他當時在羅德島工作，但業務需求必須往返波士頓。

喜歡大海的塔爾曼不想搬離羅德島，他打算通勤，因而詢問技師該車能否負荷高里程。

塔爾曼問道：「在你看來，這輛車有什麼需要擔心之處？」

技師回答：「這輛車防彈，只需要換機油，就這樣。」

塔爾曼表達他有意購買911 Turbo時，對方回應：「多數客戶都是回頭客，他們會逐漸升級買更高檔的Turbo，但你不是」。塔爾曼直上頂規，一出手就買最高檔的Turbo。如今光陰匆匆過了21個年頭，他每天仍開著這輛911 Turbo，里程超過70萬哩。

塔爾曼估算，他這輩子有1.33年的時間坐在駕駛座上，平均時速60哩；不上班的時候，也喜歡開車兜風，去餐館吃飯並與人閒聊關於車子的大小事。

人們聽到這台車的里程數，都會嚇到說：「等下，你剛說幾哩？」

塔爾曼說，每個人都能坐上駕駛座、發動引擎，當他坐進車裡，便與車融為一體，即使過了20幾年， 開這輛車仍是超凡經歷。

塔爾曼笑說，他四年前升級了廣播，現在安裝觸控螢幕、安卓 (Android)系統和串流音樂軟體Spotify，「世界隨我支配」。

塔爾曼與德國 保時捷原廠的人變成好朋友，他說這輛車開到100萬哩時，想把它運回它的誕生地，讓他們在車頂跳舞，然後放進保時捷博物館 收藏。

塔爾曼接著說，隨後他將收到另一輛百萬哩新車，「我會駕著它，花費三個月穿越瑞士、奧地利和德國，再運回美國，開到我無法開車為止」。