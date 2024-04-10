超現實主義100周年 歐美巡迴展探討

比利時王后瑪蒂爾德(Mathilde)在比利時畫家雷內·馬格利特（René Magritte）作品「The Cut-Glass Bath」前留影。歐新社

不論是比利 時畫家雷內·馬格利特（René Magritte）的繪畫「被刺穿的時間」（Time Transfixed）中，一輛冒著氣的蒸汽火車從壁爐內駛出；亦或是美國藝術家曼·雷（Man Ray）的作品「Le Violin D'Ingres」裡，女性裸體的背影化身為小提琴，這些被稱為「畫不驚人死不休」的超現實藝術（surrealist art），至今仍具有著令人著迷的力量。

有線電視新聞網（CNN）報導，今年是法國詩人布勒東（André Breton）發表「超現實主義宣言」（surrealist manifesto）的100周年紀念，其影響仍在世界各地藝術家中產生共鳴。

「超現實主義」（Surrealism）最早是另一位法國詩人、小說家阿波里奈爾（Guilaume Apollinaire）於1917年所提出；在經歷第一次世界大戰與1918年全球流感的集體創傷後，布勒東企圖在潛意識與夢境中尋求一種超越現實的「非理性」選擇。布勒東的第一次「宣言」揭櫫於1924年10 月在巴黎出版的一本超現實主義團體宣傳小冊中，呼籲進行一場「不受理性控制」的思想革命。

一場名為「想像！超現實主義一百年」（Imagine! 100 Years of Surrealism）的特展正巡迴世界各地展出，策展人范德比特（Francisa Vandepitte）表示，「變形」是整個超現實主義運動的關鍵理念之一，當然它也隨著年代的不同而改變，不同背景的藝術家可以利用超現實主義來探索各自關注的領域。

該展目前正在比利時皇家美術博物館（Royal Museums of Fine Arts of Belgium）舉行，隨後將轉至德國漢堡美術館 （Hamburger Kunsthalle）、馬德里的曼弗雷基金會（Fundación Mapfr）與費城 美術館（Philadelphia Museum of Art）展出。每個主辦場館都將展出一批精選之作，並從館藏中增添其他作品，以彰顯此一運動在不同地區的發展歷程。

范德比特指出，超現實主義曾因男性藝術家的「厭女症」（misogyny）而招致惡名，為導正這項失衡，布魯塞爾的展覽中，納入了比利時藝術家珍·格拉弗洛爾（Jane Graverol）與瑞秋·貝斯（Rachel Baes）的作品；她們利用超現實主義運動對自由的呼喚，以自己的方式探索自由。