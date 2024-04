超現實主義100周年 歐美巡迴展探討

比利時王后瑪蒂爾德(Mathilde)在比利時畫家雷內·馬格利特(René Magritte)作品「The Cut-Glass Bath」前留影。歐新社

不論是比利 時畫家雷內·馬格利特(René Magritte)的繪畫「被刺穿的時間」(Time Transfixed)中,一輛冒著氣的蒸汽火車從壁爐內駛出;亦或是美國藝術家曼·雷(Man Ray)的作品「Le Violin D'Ingres」裡,女性裸體的背影化身為小提琴,這些被稱為「畫不驚人死不休」的超現實藝術(surrealist art),至今仍具有著令人著迷的力量。

有線電視新聞網(CNN)報導,今年是法國詩人布勒東(André Breton)發表「超現實主義宣言」(surrealist manifesto)的100周年紀念,其影響仍在世界各地藝術家中產生共鳴。

「超現實主義」(Surrealism)最早是另一位法國詩人、小說家阿波里奈爾(Guilaume Apollinaire)於1917年所提出;在經歷第一次世界大戰與1918年全球流感的集體創傷後,布勒東企圖在潛意識與夢境中尋求一種超越現實的「非理性」選擇。布勒東的第一次「宣言」揭櫫於1924年10 月在巴黎出版的一本超現實主義團體宣傳小冊中,呼籲進行一場「不受理性控制」的思想革命。

一場名為「想像!超現實主義一百年」(Imagine! 100 Years of Surrealism)的特展正巡迴世界各地展出,策展人范德比特(Francisa Vandepitte)表示,「變形」是整個超現實主義運動的關鍵理念之一,當然它也隨著年代的不同而改變,不同背景的藝術家可以利用超現實主義來探索各自關注的領域。

該展目前正在比利時皇家美術博物館(Royal Museums of Fine Arts of Belgium)舉行,隨後將轉至德國漢堡美術館 (Hamburger Kunsthalle)、馬德里的曼弗雷基金會(Fundación Mapfr)與費城 美術館(Philadelphia Museum of Art)展出。每個主辦場館都將展出一批精選之作,並從館藏中增添其他作品,以彰顯此一運動在不同地區的發展歷程。

范德比特指出,超現實主義曾因男性藝術家的「厭女症」(misogyny)而招致惡名,為導正這項失衡,布魯塞爾的展覽中,納入了比利時藝術家珍·格拉弗洛爾(Jane Graverol)與瑞秋·貝斯(Rachel Baes)的作品;她們利用超現實主義運動對自由的呼喚,以自己的方式探索自由。