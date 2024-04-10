我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

聯航開放會員和親友家人共享累積哩程 最多5人

超現實主義100周年 歐美巡迴展探討

編譯周靜芝 / 即時報導
比利時王后瑪蒂爾德(Mathilde)在比利時畫家雷內·馬格利特（René Magritte）作品「The Cut-Glass Bath」前留影。歐新社
比利時王后瑪蒂爾德(Mathilde)在比利時畫家雷內·馬格利特（René Magritte）作品「The Cut-Glass Bath」前留影。歐新社

不論是比利時畫家雷內·馬格利特（René Magritte）的繪畫「被刺穿的時間」（Time Transfixed）中，一輛冒著氣的蒸汽火車從壁爐內駛出；亦或是美國藝術家曼·雷（Man Ray）的作品「Le Violin D'Ingres」裡，女性裸體的背影化身為小提琴，這些被稱為「畫不驚人死不休」的超現實藝術（surrealist art），至今仍具有著令人著迷的力量。

有線電視新聞網（CNN）報導，今年是法國詩人布勒東（André Breton）發表「超現實主義宣言」（surrealist manifesto）的100周年紀念，其影響仍在世界各地藝術家中產生共鳴。

「超現實主義」（Surrealism）最早是另一位法國詩人、小說家阿波里奈爾（Guilaume Apollinaire）於1917年所提出；在經歷第一次世界大戰與1918年全球流感的集體創傷後，布勒東企圖在潛意識與夢境中尋求一種超越現實的「非理性」選擇。布勒東的第一次「宣言」揭櫫於1924年10 月在巴黎出版的一本超現實主義團體宣傳小冊中，呼籲進行一場「不受理性控制」的思想革命。

一場名為「想像！超現實主義一百年」（Imagine! 100 Years of Surrealism）的特展正巡迴世界各地展出，策展人范德比特（Francisa Vandepitte）表示，「變形」是整個超現實主義運動的關鍵理念之一，當然它也隨著年代的不同而改變，不同背景的藝術家可以利用超現實主義來探索各自關注的領域。

該展目前正在比利時皇家美術博物館（Royal Museums of Fine Arts of Belgium）舉行，隨後將轉至德國漢堡美術館（Hamburger Kunsthalle）、馬德里的曼弗雷基金會（Fundación Mapfr）與費城美術館（Philadelphia Museum of Art）展出。每個主辦場館都將展出一批精選之作，並從館藏中增添其他作品，以彰顯此一運動在不同地區的發展歷程。

范德比特指出，超現實主義曾因男性藝術家的「厭女症」（misogyny）而招致惡名，為導正這項失衡，布魯塞爾的展覽中，納入了比利時藝術家珍·格拉弗洛爾（Jane Graverol）與瑞秋·貝斯（Rachel Baes）的作品；她們利用超現實主義運動對自由的呼喚，以自己的方式探索自由。

比利 美術館 費城

上一則

洗碗機也需要清洗 專家建議用這個小幫手

延伸閱讀

不堪虧損 時裝零售商Esprit比利時子公司聲請破產

不堪虧損 時裝零售商Esprit比利時子公司聲請破產
全美藝術菁英大獎出爐 青年傑出人才輩出

全美藝術菁英大獎出爐 青年傑出人才輩出
角聲辦藝術展 李槍以破碎雜誌重構新生

角聲辦藝術展 李槍以破碎雜誌重構新生
大谷翔平11樓壁畫高掛小東京 藝術家封洛杉磯之光

大谷翔平11樓壁畫高掛小東京 藝術家封洛杉磯之光

熱門新聞

匹克球（pickleball）。Photo by Ben Hershey on Unsplash

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

2024-04-05 10:18
判斷肉質高下，除了沒有流出來的水，另一重要指標是脂肪的紋理要清晰。（歐新社）

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

2024-04-04 09:49
夾鏈袋。Image by uluer servet yüce from Pixabay

減少塑膠垃圾 夾鏈袋可重複使用嗎？讓大廠告訴你

2024-04-04 09:27
Photo by Firmbee.com on Unsplash

用航空公司不同國家網站訂票 有時可省大筆錢

2024-04-03 11:53
風靡全美數十年的是拉差辣椒醬（Sriracha）已缺貨很長一段時間，痛苦的粉絲們終於欣喜得知匯豐食品（Huy Fong Foods）的「公雞醬」再次出現在超市貨架與餐廳餐桌上，可為熱騰騰的河粉與拉麵增添美味。路透

是拉差辣醬終於重返貨架 粉絲卻發現辣度減低

2024-04-05 09:15
Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

2024-04-03 12:24

超人氣

更多 >
腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌

腫瘤學者公開晚餐內容 兩原則從飲食防癌
4月財神庇佑4星座 牡羊有意外之財、他一夜翻身

4月財神庇佑4星座 牡羊有意外之財、他一夜翻身
洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡

洛城連環命案：夫婦疑謀殺自殺、女嬰公路身亡
等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路

等不及高鐵 南北加州「紅眼」列車期待今夏上路
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變