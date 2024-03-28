GPS亂帶路 古蹟廊橋頻遭卡車撞頂
美聯社報導，佛蒙特州一座歷史悠久的廊橋（covered bridge）遭受現代科技的威脅。
雖然設有閃光燈等標誌阻止過高或過重的車輛通行，但靠GPS導航的廂型貨車司機還是不斷地撞上林登（Lyndon）這座有140年歷史的米勒河（Miller's Run）廊橋，而肇事者難逃該鎮及州府的5000元罰鍰。
儘管如此，這座廊橋還是頻遭撞頂。林登市政人員史密斯（Justin Smith）表示，GPS是那些闖禍司機最普遍的藉口，但真正的問題是缺乏常識。
該座廊橋建於1878年，於1995年重建，正位於駕駛人避開林登維爾（Lyndonville）市區的近路上。林登擁有五座古蹟廊橋，其中兩座仍在使用；當地自稱是佛蒙特州旅遊勝地東北王國（Northeast Kingdom）的「廊橋之都」。
據警察局長哈里斯（Jack Harris）估計，米勒河廊橋已被撞過20幾次，甚至有一天內被撞兩次的紀錄；這些司機使用的是一般汽車、而非商用車輛的GPS。他說，通常廊橋只是表面受損，但有兩次不得不封閉數月進行修復。
據全美廊橋保護協會主席卡斯維爾（Bill Caswell）稱，林登並非唯一的受害者。他在回覆美聯社的電子郵件中指出，佛蒙特州與其他州的許多廊橋，都可看到入口處的木板破損、橋頂支架斷裂或缺漏。
卡斯維爾表示，去年11月，一輛聯結卡車重創了伊利諾伊州普林斯頓的一座廊橋，一年前俄亥俄州的一座廊橋也遭到類似的破壞；而喬治亞州科布縣（Cobb County）的一座古蹟廊橋經多次被撞後，在兩旁裝上金屬護欄，橋上還設有警告牌與閃光燈。但是即使有這些警示，護欄還是曾被撞；不過，至少這座橋現在受到保護。
林登維爾一家貨車租賃公司會提醒司機注意該地區的廊橋，該鎮也正考慮在橋前安裝一根鋼梁，迫使過高的卡車停下來。
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