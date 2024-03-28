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GPS亂帶路 古蹟廊橋頻遭卡車撞頂

編譯周靜芝 / 即時報導
一輛車輛穿過佛蒙特州林登的米勒河廊橋。美聯社
一輛車輛穿過佛蒙特州林登的米勒河廊橋。美聯社

美聯社報導，佛蒙特州一座歷史悠久的廊橋（covered bridge）遭受現代科技的威脅。

雖然設有閃光燈等標誌阻止過高或過重的車輛通行，但靠GPS導航的廂型貨車司機還是不斷地撞上林登（Lyndon）這座有140年歷史的米勒河（Miller's Run）廊橋，而肇事者難逃該鎮及州府的5000元罰鍰。

儘管如此，這座廊橋還是頻遭撞頂。林登市政人員史密斯（Justin Smith）表示，GPS是那些闖禍司機最普遍的藉口，但真正的問題是缺乏常識。

安全攝影機拍攝到的各種大型卡車車頂撞到佛蒙特州林登的米勒路廊橋。美聯社
安全攝影機拍攝到的各種大型卡車車頂撞到佛蒙特州林登的米勒路廊橋。美聯社

該座廊橋建於1878年，於1995年重建，正位於駕駛人避開林登維爾（Lyndonville）市區的近路上。林登擁有五座古蹟廊橋，其中兩座仍在使用；當地自稱是佛蒙特州旅遊勝地東北王國（Northeast Kingdom）的「廊橋之都」。

據警察局長哈里斯（Jack Harris）估計，米勒河廊橋已被撞過20幾次，甚至有一天內被撞兩次的紀錄；這些司機使用的是一般汽車、而非商用車輛的GPS。他說，通常廊橋只是表面受損，但有兩次不得不封閉數月進行修復。

據全美廊橋保護協會主席卡斯維爾（Bill Caswell）稱，林登並非唯一的受害者。他在回覆美聯社的電子郵件中指出，佛蒙特州與其他州的許多廊橋，都可看到入口處的木板破損、橋頂支架斷裂或缺漏。

卡斯維爾表示，去年11月，一輛聯結卡車重創了伊利諾伊州普林斯頓的一座廊橋，一年前俄亥俄州的一座廊橋也遭到類似的破壞；而喬治亞州科布縣（Cobb County）的一座古蹟廊橋經多次被撞後，在兩旁裝上金屬護欄，橋上還設有警告牌與閃光燈。但是即使有這些警示，護欄還是曾被撞；不過，至少這座橋現在受到保護。

林登維爾一家貨車租賃公司會提醒司機注意該地區的廊橋，該鎮也正考慮在橋前安裝一根鋼梁，迫使過高的卡車停下來。

安全攝影機拍攝到的各種大型卡車車頂撞到佛蒙特州林登的米勒路廊橋。美聯社
安全攝影機拍攝到的各種大型卡車車頂撞到佛蒙特州林登的米勒路廊橋。美聯社
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。圖為顯示車輛通行的高度和速...
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。圖為顯示車輛通行的高度和速度限制。美聯社

佛蒙特州 古蹟 俄亥俄州

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