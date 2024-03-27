代表友誼和溫暖的阿囉哈精神 沙卡可能成夏威夷官方手勢

檀香山出生的前總統歐巴馬，多次被媒體拍攝到在白宮記者會上使用「沙卡」手勢。美聯社

舉起拳頭，伸出大拇指和小指頭，握住中間三指，這個手勢在華人世界裡，代表的是數字6，在夏威夷，則被稱之為「沙卡」(shaka)。許多人以為「沙卡」是衝浪客專屬的符號，意思是「放輕鬆」；其實「沙卡」在夏威夷文化中有更深層的含意。目前夏威夷州 議會打算立法將「沙卡」訂為該州官方手勢，且註明發源自當地。

「沙卡」的涵意非常廣泛，除了打招呼，更代表友誼和溫暖的阿囉哈精神、認同對方、甚至化解緊張情勢。夏威夷州議員若井(Glenn Wakai)表示，「在檀香山擁擠的車陣中，如果有人插進你的車道，對方只要將左手伸出車窗比個『沙卡』，你的怒氣就會消一點。」所以檀香山市公共汽車在車後窗加裝了電子「沙卡」手勢顯示器，專門向遭到插隊的汽車駕駛「賠不是」。

檀香山市公共汽車在車後窗加裝了電子「沙卡」手勢顯示器，專門向遭到插隊的汽車駕駛「賠不是」。美聯社

有些人在比「沙卡」手勢的時候，還會像波浪鼓一般轉動手腕，尤其是在檀香山和周遭的都會區。但真正在地的夏威夷人說：只有觀光 客才這麼做。

關於「沙卡」的由來，據紀錄片導演史帝夫·蘇(Steve Sue)的考據，源自於1900年代當地一名糖廠工人卡里里(Hāmana Kalili)。他在一次工安意外中失去了右手掌的食指、中指和無名指；傷癒之後他被轉調去擔任運甘蔗火車的守衛，通常駐守在最後一節車廂。每次發車前，他都會探出身子，舉起右手，向最前頭的司機表示一切OK，可以開車了。

一些調皮的學童會翹課偷搭糖廠火車晃蕩，有人模仿起卡里里的手勢，給同伴打PASS，示意可以偷溜上來。這個手勢後來遂在當地居民間逐漸傳開，最後蔓延至各島嶼之間。