麻州老兵住家閣樓發現 二戰被盗的文物歸還日本

一個家庭在過世父親的麻塞諸塞州閣樓上發現了一批隱匿多時的日本藝術品，聯邦調查局（FBI）日前已將這批遭掠奪的文物歸還原主。圖為一幅華麗的19世紀手繪日本第五大島沖繩（Okinawa）地圖。美聯社

有線電視新聞網（CNN）報導，一個家庭在過世父親的麻塞諸塞州閣樓上發現了一批隱匿多時的日本 藝術品，聯邦調查局（FBI ）日前已將這批遭掠奪的文物歸還原主。

這位已故二戰老兵的家人在整理他的遺物時發現了這批收藏，並確定它們是「極珍貴的亞洲藝術品」，隨後與FBI聯繫。據FBI指稱，這名老兵從未在太平洋戰區服役。

FBI波士頓藝術品犯罪特別探員凱利（Geoffrey J. Kelly）在一份聲明中表示，這批文物包含一些畫軸、幾件陶瓷器皿，還有一張古地圖，看起來年代久遠且極其珍貴。

凱利說，正因為如此，他們做了一些研究，確定至少這些畫軸約在20年前就被記錄於FBI的「國家被盜藝術檔案」（National Stolen Art File）。

這些文物包括六幅18-19世紀的畫軸、一幅華麗的19世紀手繪日本第五大島沖繩（Okinawa）地圖，以及盤子、碗與茶壺等陶瓷器。

華府史密森學會（Smithsonian Institution）的亞洲藝術博物館（National Museum of Asian Art）開箱研究後表示，這些畫軸為沖繩皇室的彩色肖像。

FBI指出，在麻州 與這批文物一起被發現的還有一封打字信件，這有助於確認它們是在二戰最後幾天被掠奪的。凱利說，如果將它們放在一起，確實代表了沖繩的一段重要歷史；而一個國家的文化認同，便體現在文物與歷史上。