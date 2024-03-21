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房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

餐廳商店瀰漫溫暖社區精神 全球「最酷」街道在這國

編譯周靜芝 / 即時報導
澳洲墨爾本。Image by Michelle Raponi from Pixabay
澳洲墨爾本。Image by Michelle Raponi from Pixabay

藝文休閒雜誌Time Out日前公布了2024年「全球最酷街道」（coolest streets in the world）名單，這份排行榜來自該雜誌世界各地的編輯與作者，挑選各自城市中他們最喜愛的街道，考量因素包括每條街道的美食、飲品、文化、夜生活與整體社區精神等。

澳洲墨爾本（Melbourne）熱鬧的高街（High Street）躍居榜首，Time Out當地編輯葛琳（Leah Glynn）稱讚這條街上有最美味的餐廳、隱秘的酒吧、現場音樂表演場所與精品店林立，葛琳指其「溫暖人心的社區精神，讓每個人都感到賓至如歸」。

Time Out報導稱，這條街上有「風格獨特且適合每個人的在地商家」，從出售美味葡萄牙蛋撻的Casa Nata到疫情期間開設的1800 Lasagne，這家賣義大麵的餐廳，如今生意鼎盛，還設有戶外露天座位。

Time Out建議，高街也是泡酒吧的好去處，隱蔽而獨特的屋頂酒吧Gigi Rooftop與熱鬧、有舞池的Francesca's Bar是不容錯過的亮點。

在Time Out的2024年名單中，排名第二的是香港荷李活道（Hollywood Road），這裡有令人回味無窮的美食，包括米其林星級餐廳Tate Dining Room，以及文化景點「文武廟」（Man Mo Temple）、世界最長的戶外有蓋自動電扶梯系統「半山扶手電梯」（Mid-Levels Escalators）。

排名第三的是德州奧斯汀的東11街（East Eleventh），它在短短的四分之一英里內應有盡有。Time Out報導，東11街的Vintage書店與葡萄酒吧是點杯飲料、靜心閱讀的好去處；而Kenny Dorham's Backyard則是在臨時搭建的場地、欣賞音樂演奏的絕佳地點，感覺就像是去參加一場家庭派對。

澳洲 德州 疫情

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