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新墨州羅斯威爾警局新徽章 融合幽浮元素展現城市獨特風貌

編譯彭尚興／即時報導
羅斯威爾市警局的新徽章充滿了異世界的符號元素，以及幽默感。(美聯社)
羅斯威爾市警局的新徽章充滿了異世界的符號元素，以及幽默感。(美聯社)

本月8日，五角大廈慎重其事地召開一場說明會，公布一份長達60頁的研究報告，引述各項證據和調查結果，信誓旦旦地指稱，沒有找到任何外星人經曾造訪地球的證據，也沒發現任何政府部門曾經取得墜毀幽浮殘骸並藏匿在秘密地點的事證。

然而就在同一天，遠在1811哩外，一個執法單位默默地揭櫫了一項新的宣示，矢言「保護並服務在這裡降落者」(Protect and Serve Those That Land Here)。這個單位不是星際戰警(Men in Black)，而是新墨西哥州羅斯威爾市(Roswell)警察局。這個人口不到五萬的小城，據傳是1947年一架飛碟墜毀的地點而名聞遐邇，如今已成為外星生物論者和異常現象追蹤者的聖地。

上述宣示只是羅斯威爾市警局全新識別標誌的一部份。3月8日公布的新警徽，黑色盾牌中央是個代表城市名稱的字母R白色剪影，裡面是一架飛碟，正往地面發射光柱。「保護與服務」的宣言呈圓形環繞著意象圖，其間還點綴著兩個尖下巴、大杏眼的外星人頭像。構圖最底層則是象徵太陽的古老北美洲原住民Zia Pueblo徽章，同時也是新墨西哥的州徽。

整體而言，羅斯威爾市警局的新徽章充滿了異世界的符號元素，以及幽默感。

局長貝特曼(Lance Bateman)表示，該局的舊警徽已沿用超過30年，自從他去年夏天接掌以來，不斷有部屬向他反映，希望能重新設計更具現代感的徽章。於是他索性開放同仁投稿，總共收到十幾份設計圖。幾位高層從中挑選出四張，供全體員工票選。最後勤務支援部警佐阮在(Trong Nguyen，譯音)的作品脫穎而出。

貝特曼指出，新警徽不但深受同仁喜愛，也有助於增進社區關係。該局同時負責羅斯威爾公立學校的校園安全和防止犯罪勤務(school resource officer)，酷炫又有趣的警徽，可以化解不少學生的畏懼感。除此之外，對於每年成千上萬造訪當地的國際幽浮博物館暨研究中心(International UFO Museum and Research Center)，或參加幽浮節(UFO festival)活動的外地遊客，也將成為城市行銷一大亮點。

新墨西哥州 UFO 原住民

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