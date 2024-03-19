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黃仁勳把工作勤奮歸功於曾在這家餐廳洗盤子

編譯周靜芝 / 即時報導
輝達執行長黃仁勳(右)和連鎖餐廳Denny's 執行長Kelli Valade(左)。美聯社
輝達執行長黃仁勳(右)和連鎖餐廳Denny's 執行長Kelli Valade(左)。美聯社

輝達（Nvidia）聯合創辦人兼執行長黃仁勳（Jensen Huang），成功帶領這家市值2 兆美元的晶片製造商穩居人工智慧（AI）晶片霸主地位。

最近在應母校史丹福商學院研究所（Stanford's Graduate School of Business）邀請演說時，黃仁勳回顧早年領最低薪資的工作經歷，說明他是如何培養出成功擔任執行長的敬業態度。

黃仁勳透露，當年他曾做過最底層的工作，是個洗碗工。黃仁勳指的是他在丹尼餐廳（Denny's）的第一份工作，他戲稱那是他的「母校」（alma mater）。他說，他可能是丹尼最好的洗碗工，因為他總是把碗洗得超級乾淨。

1993年，黃仁勳與另兩名創辦人馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）在丹尼餐廳用餐時萌生了創立輝達的念頭。

黃仁勳把這個想法告訴了前雇主、LSI公司執行長科里根（Wilfred Corrigan），科里根說，這是他聽過最糟的「電梯簡報」（elevator pitches）之一；但他還是說服了紅杉資本（Sequoia Capital）創始人瓦倫丁（Don Valentine）投資輝達，因為黃仁勳十分敬業。

黃仁勳表示，作為一名公司員工，他工作勤奮的程度絕不亞於過去打掃廁所，同時開玩笑的對台下聽眾說，他打掃過的廁所比現場所有人加起來的都多。黃仁勳穿著招牌黑皮衣表示，企業領導者應平易近人地對待員工；執行長不應該孤立自己，而應多聽取屬下意見。黃仁勳直接管理50人兵團，他說他鼓勵各級員工分享他們的意見，並向他尋求幫助。

不過，黃仁勳先前也承認，經營一家公司絕非易事。去年，他在科技播客節目Acquired中表示，創辦輝達比他預期的要難上一百萬倍，並稱沒有一個正常人會這麼做。

黃仁勳 輝達 晶片

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