下雨毀全家出遊 環球影城贈代金券34年後仍有效

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國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，加州 一家人最近拿著34年前的代金券前往洛杉磯環球影城 (Universal Studios)遊玩，竟然被接受，讓這家人度過一個愉快的假期。

事情要回溯到1990年冬天，來自北加州洛斯蓋圖(Los Gatos)的克雷默(Kramer)夫婦開車帶著7歲兒子和3歲女兒到洛杉磯環球影城旅遊，不料天公不作美下起傾盆大雨，結果園區最受歡迎的場館被迫關閉。

母親卡洛琳(Carolyn Kramer) 回憶當時表示：「我們連躲雨的地方都沒有。」

看到兩個孩子沒地方玩，加上天氣又濕又冷，開始發脾氣，卡洛琳決定要有所行動，她說：「我跑去找客服人員並向他們表示，我們計劃這次旅行已有一段時間，對於環球影城關閉場館，感到非常的失望。」

影城代表為了彌補克雷默一家的遺憾，致贈兩張成人與兩張兒童的代金券，並保證票券效期「終生有效」。

時間一晃眼來到2024年，當時年僅7歲的男孩丹尼爾(Daniel)已經長大成人，也成為兩個孩子的爹，於是當女兒伊莎貝拉(Isabella)滿兩歲時，丹尼爾開始計劃另一趟環球影城之旅。

這時母親卡洛琳才又想起30餘年前的代金券，她說：「這麼多年來，我把它當文件保存起來，因為我下定決心，如果再去(環球影城)，我要知道到底可不可以使用。」

於是卡洛琳打電話給環球影城，雙方交涉約一小時後，對方告知會尊重這四張已有34年歷史的手寫代金券。

丹尼爾不可置信表示：「我當時還在想，『他們不可能接受』這張手寫的小紙條！」

而且幸運的是克雷默一家的2024年環球影城之旅，老天爺賞臉，陽光普照，沒有降下一滴雨。

卡洛琳表示，環球影城允許一家人使用已有數十年歷史的手寫代金券，讓她有更多時間陪伴年幼的孫子們，實在是令人難忘的回憶，她說：「我不介意抱著孩子或排隊等候，當我和孫子們一起去影城，看著他們開心玩耍，真是最棒的事。」