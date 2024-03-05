享受多汁甜桃子 何不種桃樹？

如果你也想在自家花園裡種上桃子，那你得先好好認識一下你的花園，確保你能選出最適合你所在地區的桃樹，順利種出好吃的桃子。美聯社

甜美多汁的桃子，誰不愛。如果你也想在自家花園裡種上桃子，那你得先好好認識一下你的花園，確保你能選出最適合你所在地區的桃樹，順利種出好吃的桃子。

在認識了你家花園後，你就可以來研究並選出，最適合你的桃樹類型：黃桃具有酸甜平衡的風味，白桃果肉更軟更甜， 外型扁扁的，長得好像甜甜圈的蟠桃，果肉甜，顏色有白有黃。

同時，桃子還分文果肉分離(freestone)與果肉相連(clingstone)的兩個種類；果肉分離的桃子通常較大顆，果肉較硬，果汁較少，且顧名思義，中心桃核與肉是分離的；果肉相黏的陶子則更甜更多汁，且在烹煮或裝罐後更能維持原本的口感，但果肉和核桃 緊緊黏在一起，讓加工過程更耗工；半果肉分離的混種類則是有果肉相黏陶子的甜美多汁，但又有容易去除的果核。

桃樹怎麼種？

選擇每天能有6到8小時陽光照射的地點，並測試其土壤的pH直；桃樹需要pH直在6.5到7.0之間的土壤；同時，桃樹還需要排水良好且肥沃的土壤；建議可在種植前，可適量參入堆肥，可幫助改善填土的排水性以及沙子的池水姓，並增加土壤中的有益養分。

當你在早春植樹時，請將樹幹修剪到，從樹木頂端往下的第一個分枝上方8英寸的位置，然後將剩餘的樹枝都修剪掉，僅留下兩顆芽即可；如果有分支是在長在離地18英寸以內的主幹上，也請將之修剪掉，並請在桃樹種植後一年內，持續重複此步驟，將主幹下部分的長出來分支清除乾淨。

如果降雨不足，請在種植內的第一年內，每周進行一次深度澆水，好支持樹根的成長；接下來桃樹應該就可靠雨水生存了；但還是請依據您所在的氣候與天氣做出是否需要人工澆水的判斷，但請注意，不要澆過頭了。

多數桃樹都是自花授粉(self-pollination)，這意味著它們不需要附近有另一棵桃樹幫助授粉就能結果；儘管如此，如果同床內種植不只一棵桃樹，並在春季進行手工授粉，那它們將產出更多的果實，雖然這樣做不是必要的。