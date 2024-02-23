我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的她成黑馬人選

紐約布朗士地鐵D線車廂內 1男子中槍亡

律師：人們離婚最常見的原因是…

編譯尤寶琪／即時報導
離婚。Image by Steve Buissinne from Pixabay
離婚。Image by Steve Buissinne from Pixabay

如果你在過去30年間，關注過任何名人離婚事件，那你可能已經聽說過蘿拉．瓦瑟的名字(Laura Wasser)。

瓦瑟是Wasser, Cooperman & Mandles公司的離婚律師，同時也是Divorce.com網站離婚進化主任；她曾代表金卡達夏(Kim Kardashian)、布蘭妮(Britney Spears)和亞莉安娜(Ariana Grande)等名人。

她說，名人離婚與普通人離婚並沒有什麼不同，「我總說離婚之前人人平等；無論是否為名人，每個人都會經歷同樣的恐懼和心痛。」

不論名人或普通人，多數人選擇結束一段婚姻的原因都一樣。瓦瑟指出：「人們離婚的原因，是因為他們不溝通。」

這些問題可能會以婚外情、不健康飲酒習慣等方式表現出來，但無法溝通通常都是這些問題的根源。

瓦瑟解釋，許多步入婚姻殿堂的伴侶，通常沒有經歷過長時間的磨合；「因為，你通常不會在事情進展得很順利時，發展你的溝通工具；所以當事情發展不順利時，往往就沒有能力或必要的手段來討論問題。」

瓦瑟指出，夫妻在結婚前，應該要進行很多「不性感」的對話，像是，「是否要送孩子去私立學校？」和「你同意我父母年老後跟我們住在一起嗎？」等議題。

這些討論並不有趣，但如果兩人能在這些議題上意見一致，就能幫你省下不少金錢和不必要的心痛；另外，民眾的需求很可能在婚姻期間有所變化，在這種情況下，良好的溝通就是維持婚姻的關鍵。

瓦瑟說，「『我變老了，覺得自己不再有吸引力了』，這種話很難說出口。」但如果你的伴侶不知道你的感受，那不可避免的，他們肯定無法去滿足你的需求，然後你就會不快樂。

瓦瑟說：「若怨恨情緒不斷累積，你會轉頭把精力投到其他地方，而不進行溝通。」透過在婚前或結婚初期進行艱難的對話，你們可以培養能有效幫助你和伴侶的健康溝通習慣。

上一則

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下一則

美國這5城市生活品質最高 第1名是大學城

延伸閱讀

獅城第一美女消失15年露面了 離婚3年美成這樣

獅城第一美女消失15年露面了 離婚3年美成這樣
重慶男提離婚訴訟 要求分割孩子26萬壓歲錢 法院1理由駁回

重慶男提離婚訴訟 要求分割孩子26萬壓歲錢 法院1理由駁回
韓星暗諷老公偷吃「見過400人」 這次真的離婚了

韓星暗諷老公偷吃「見過400人」 這次真的離婚了
賈斯汀受不了舊愛 密謀上歐普拉節目抖小甜甜真相

賈斯汀受不了舊愛 密謀上歐普拉節目抖小甜甜真相

熱門新聞

銀行帳戶存款若能超過25萬元雖是不錯的里程碑，但以理財角度來看可能不是個好選擇。將如此大筆的錢集中在同一個機構除了可能存在風險、資產配置不夠多元化，也未善用聯邦存款保險公司(FDIC)的存款保險賠償。路透

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2024-02-13 11:12
義大利濃湯。Photo by Nathan Dumlao on Unsplash

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

2024-02-13 13:15
示意圖。Image by cambridge Finance from Pixabay

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

2024-02-15 09:42
克萊斯勒(Chrysler) Pacifica混合式電動車。美聯社

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

2024-02-19 10:26
燕麥。Photo by Margarita Zueva on Unsplash

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

2024-02-22 11:16
球芽甘藍。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

2024-02-20 10:38

超人氣

更多 >
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段
床單被單用熱水洗更乾淨？你錯了

床單被單用熱水洗更乾淨？你錯了
被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌