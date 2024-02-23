律師：人們離婚最常見的原因是…

離婚。Image by Steve Buissinne from Pixabay

如果你在過去30年間，關注過任何名人離婚事件，那你可能已經聽說過蘿拉．瓦瑟的名字(Laura Wasser)。

瓦瑟是Wasser, Cooperman & Mandles公司的離婚律師，同時也是Divorce.com網站離婚進化主任；她曾代表金卡達夏(Kim Kardashian)、布蘭妮(Britney Spears)和亞莉安娜(Ariana Grande)等名人。

她說，名人離婚與普通人離婚並沒有什麼不同，「我總說離婚之前人人平等；無論是否為名人，每個人都會經歷同樣的恐懼和心痛。」

不論名人或普通人，多數人選擇結束一段婚姻的原因都一樣。瓦瑟指出：「人們離婚的原因，是因為他們不溝通。」

這些問題可能會以婚外情、不健康飲酒習慣等方式表現出來，但無法溝通通常都是這些問題的根源。

瓦瑟解釋，許多步入婚姻殿堂的伴侶，通常沒有經歷過長時間的磨合；「因為，你通常不會在事情進展得很順利時，發展你的溝通工具；所以當事情發展不順利時，往往就沒有能力或必要的手段來討論問題。」

瓦瑟指出，夫妻在結婚前，應該要進行很多「不性感」的對話，像是，「是否要送孩子去私立學校？」和「你同意我父母年老後跟我們住在一起嗎？」等議題。

這些討論並不有趣，但如果兩人能在這些議題上意見一致，就能幫你省下不少金錢和不必要的心痛；另外，民眾的需求很可能在婚姻期間有所變化，在這種情況下，良好的溝通就是維持婚姻的關鍵。

瓦瑟說，「『我變老了，覺得自己不再有吸引力了』，這種話很難說出口。」但如果你的伴侶不知道你的感受，那不可避免的，他們肯定無法去滿足你的需求，然後你就會不快樂。

瓦瑟說：「若怨恨情緒不斷累積，你會轉頭把精力投到其他地方，而不進行溝通。」透過在婚前或結婚初期進行艱難的對話，你們可以培養能有效幫助你和伴侶的健康溝通習慣。