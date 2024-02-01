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愛心捐款如潮湧 「尤金周刊」2月恢復出版

編譯徐薏茹／綜合報導
俄勒岡州「尤金周刊」因前員工挪用公款事件被迫停刊，在募得資金後，將於2月8日恢復發行。(美聯社)
俄勒岡州「尤金周刊」因前員工挪用公款事件被迫停刊，在募得資金後，將於2月8日恢復發行。(美聯社)

俄勒岡州周報「尤金周刊」(The Eugene Weekly)的資金被一名前員工侵吞後被迫解雇所有員工，導致報社停擺，編輯表示，該報將於下個月重新推出印刷版，這要多虧於募款活動與社區捐款的支持，尤金周刊才得以回歸。

編輯卡蜜拉·莫藤森(Camilla Mortensen)27日表示，尤金周刊將於2月8日帶著約2萬5000份報紙重返報攤，約六周前，這家有數十年歷史的出版商因挪用公款事件被迫停刊。

莫藤森告訴美聯社：「我認為經營一家報紙很困難，而要恢復一家報紙更難。」

尤金周刊於1982年成立，在尤金市免費發行，然而這次事件使該報不得不在聖誕節前裁掉全部10名員工；莫藤森說明，當時該報發現至少10萬元的未支付帳單，並發現一名參與公司財務的員工使用公司銀行帳戶向自己支付約9萬元。

此外，包括莫藤森等多名員工發現，他們工資中本來應該存入退休帳戶的資金從未存入。

挪用公款事件曝光後，該名員工已被解雇。

尤金警察局的調查仍在進行中，鑑識會計正在釐清事發過程。

尤金市地方媒體KEZI、KLCC最先報導該周刊將回歸的消息。

自裁員以來，一些前員工自願抽空幫助維持該周刊網站正常運行，莫藤森表示，最近幾周大部分的線上內容來自俄勒岡大學(University of Oregon)的新聞系學生，以及免費提供報導的自由工作者，莫藤森說：「這相當於無償的新聞報導」。

一些前員工為了維持生計必需尋找其他工作，但莫藤森希望待報社支付完未支付的帳單，且財務更加穩定後，能夠重新雇用以前的員工。

自去年12月以來，尤金周刊已經募得約15萬元，大部分的資金來自線上募資平台GoFundMe發起的募款，同時還有來自地方企業、藝術家及讀者的金援，在全國的媒體報導這一事件後，該報甚至收到遠從愛阿華州紐約州寄來的支票。

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