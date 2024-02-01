偷「綠野仙蹤」道具鞋 76歲嫌性命垂危獲判免入獄

1939年經典電影「綠野仙蹤」女主角茱蒂嘉蘭在片中所穿的道具鞋。(美聯社)

76歲竊賊馬丁(Terry Jon Martin)2005年從明尼蘇達州 的茱蒂嘉蘭博物館 (Judy Garland Museum)偷走茱蒂嘉蘭在「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)中所穿的一雙道具鞋；如今馬丁因預期生命只剩六個月，在日前量刑聽證會上，未被判刑入獄。

去年10月，馬丁承認當年用錘子砸碎博物館門和展示櫃玻璃，偷走了道具鞋，原本他的動機是個謎，直到本月辯護律師德克雷(Dane DeKrey)透露，馬丁原本希望從鞋子上取下紅寶石並將其出售，但一名他的黑幫友人卻告訴他，這些紅寶石只是假的亮片和玻璃珠後，他就把道具鞋給了友人，並再也沒有與友人聯繫。馬丁拒絕透露其他參與盜竊者的身分。

德克雷在備忘錄中寫道，馬丁的黑幫友人說服他偷道具鞋作為最後一次犯案，在此之前馬丁，馬丁已服刑十多年，並在1996年出獄。起初馬丁拒絕了參與搶劫，但最後還是受到影響。

馬丁因慢性阻塞性肺病需要持續吸氧，在家接受臨終關懷，生命可能只剩六個月，他最終沒有被判入獄。他的罪嫌通常會被判處約4年6個月至6年徒刑。另一份起訴書中寫到，要馬丁賠償博物館2萬3500元，但馬丁顯然沒有這筆錢。

德克雷表示，馬丁根不知道道具鞋的文化意義，也從未看過「綠野仙蹤」，只因受到黑幫友人慫恿才又犯下罪行。

聯邦調查局(FBI)未透露是如何循線找到道具鞋，只知道一名男子於 2017年聯繫保險 公司，聲稱他可以幫助追回這些物品，要求超過20萬元的酬勞。隔年，聯邦調查局在明尼亞波利斯的一次行動中發現了這雙道具鞋。聯邦檢察官估計這雙道具鞋的市場價值約為350萬元。

在這部1939年經典電影中，茱蒂嘉蘭飾演主角桃樂絲(Dorothy)，她在拍攝期間有多雙鞋子，但目前已知只有四雙正品留存。

好萊塢紀念品收藏家麥可蕭(Michael Shaw)在馬丁偷走前，曾向茱蒂嘉蘭博物館借了一雙。另外三雙由美國電影藝術與科學學院、史密森尼美國歷史博物館和一位私人收藏家收藏。