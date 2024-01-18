健身團體上餐館吃飯 留7200元小費給服務生

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美國廣播公司的電視節目「早安美國」報導，麻塞諸塞州一個健身社團力行「把愛傳出去」（pay it forward），每年都會在當地不同的餐廳聚餐，並集中成員們所捐的錢，留下大筆小費給服務生，此一善舉已成該社團傳統之一。

本月稍早，這個名為Wicked Smaht Zone的團體將近7200元贈給在皮博迪（Peabody）的Red's Kitchen and Tavern餐館用早餐時、為他們服務的波雅迪（Nicole Boiardi）與贊恩（Raisa Zan）。

該社團發起人佛農（Josh Vernon）在接受「早安美國」訪問時表示，他創立該社團有更大的目的，不僅是為了健身。他說，2300名成員都以「實踐超級暖舉」（do wicked good）為座右銘，相互鼓勵、在生活各方面都做到最好。

在此一目標下，該社團開始了一年一度的慈善聚會。1月7日約有40名成員齊聚在餐館用餐，其他人則從各地提供捐款，他們共留下7000多元小費。佛農表示，聚餐的日子還沒到，行動支付 平台Venmo上就收到130多筆捐款。

為他們服務的贊恩與波雅迪說，兩人對此一暖舉既震驚又感動。收到這份意外的禮物後，波雅迪說，她與贊恩決定與同事分享一部分，尤其是那些在廚房工作的人。她表示，因為他們是整個團隊運作的重要一環。