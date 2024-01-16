曾記住每名微軟員工車牌號 蓋茲為何這麼做？

比爾·蓋茲（Bill Gates）。路透

微軟 在「富比世 」（Forbes）雜誌公布的「2023最佳雇主排行榜」上名列第二。這家科技巨頭在人才發展、遠距工作選擇、育嬰假福利、多元化、工作與生活的平衡，以及員工自豪感等項目上都獲得不錯的成績。

不過，雅虎財經新聞網站指出，比爾·蓋茲（Bill Gates）在1970年代中後期剛創辦微軟時，該公司不太可能名列「最佳雇主」，因為當時的蓋茲是出了名的「微觀管理者」（micromanager），他會記住所有員工的車牌號碼，以便隨時掌握他們的行蹤。

另一位創辦人保羅·艾倫（Paul Allen）受訪時曾表示，蓋茲經營公司後逐漸變成嚴格監督者，周末會在停車場巡視，看看誰來加班。

蓋茲並非億萬富豪俱樂部中唯一管太多的老闆。事實上，有些知名企業家宣稱，這是成功經營公司的唯一法則。然而，這種領導風格近年來遭受不少詬病，有人質疑嚴格管理是否為成功的先決條件，或者只是被員工討厭的障礙物。

有一長串的企業家因成功而聞名，也因在工作上難搞而聞名。蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）的合夥人沃茲尼克（Steve Wozniak）說過，喬布斯對員工的冷酷和控制是出了名的。特斯拉 創辦人馬斯克（Elon Musk）的「超苦幹」（ultra hardcore）工作文化，也迫使一些員工在工作12小時後睡在辦公室的地板上。

同樣地，貝佐斯也曾宣稱「工作與生活的平衡」是「虛弱無力的代名詞」。2023年，亞馬遜送貨司機對公司提起訴訟，因為他們在值班期間無法停車上廁所，被迫尿在瓶子裡。

這種咄咄逼人的工作文化究竟是成功之鑰，還是不必要的絆腳石？研究的結果傾向於後者。

近年來，許多對「微觀管理」所進行的研究，結果對於曾與難纏老闆共事過的人來說並不意外。一份發表在 「經濟與銀行亞洲期刊」（AJEB）上的研究顯示，控制型老闆會降低員工士氣與工作效率；事實上，即使「微觀管理」能以某種方式維持員工士氣，但工作效率也會受到影響。

員工並不樂於為控制狂老闆工作。怪獸人力網（Monster）進行的一項調查發現，73%員工認為「微觀管理」是他們在工作場合遇到的最大問題；調查也發現，46%員工會因此考慮離職。