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華爾街日報：台灣大選變數之大 牽動全球神經

40歲後想找到工作？女富豪提供關鍵秘訣

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by Christin Hume on Unsplash
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Z世代是目前勞動市場主力，已是不爭的事實，這讓許多40、50歲甚至更年長的專業人士不禁要問，如何才能保持競爭力？房地產大亨柯寇蘭（Barbara Corcoran）指出，中高齡專業人士，想在求職面試中勝出，關鍵在於「活力」。

這位電視實境節目「創智贏家」（Shark Tank）的明星最近在Patreon大眾募資平台的現場問答中表示，活力是「唬弄」面試者的關鍵。她說，如果走進去時充滿活力，洋溢朝氣與熱情，就會讓他們忘記你已經53歲，認為你比實際年齡年輕，進而產生好感。

66歲的柯寇蘭補充說，年齡歧視的確是個問題，如果說不用擔心，那是在騙人；求職者一旦超過50歲，雇主就會心生疑慮，這時該做的是把自己最好的一面展現出來。

全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導稱，柯寇蘭沒有說錯。根據美國人力資源管理協會（SHRM）最新研究顯示，在過去兩年，中高齡員工在職場感受最深的是「年齡歧視」；26%的50歲及以上員工表示，在2022年11月至2023年4月期間，他們曾在工作場合成為與年齡相關的議論目標。

人力資源管理協會也對1000名人事經理進行訪查，他們表示，中高齡員工更容易被他人認為不懂科技（49%）、抗拒新的工作方式（38%）、固執或脾氣暴躁（48%）。

CNBC指出，這說明了為什麼柯寇蘭建議年長員工要讓自己看來更有精神、氣場更強；但她也表示，長期來看，糾結於年齡對自己沒有任何好處。她強調，如果上了年紀，不想讓年齡妨礙到工作，就將自己最好的一面展現出來，把年齡拋到一邊。

要把焦點放在自己能為公司貢獻什麼，例如多年實戰經驗、智慧與解決問題的能力。柯寇蘭說，她雇用了許多年齡較長的員工，他們擁有更多的智慧與經驗，碰上任何情況都難不倒他們；他們需要接受的培訓要少得多，生活經驗與判斷力也高明許多。

職涯顧問林多（Patrice Lindo）同意柯寇蘭的觀點，她在接受CNBC電視節目「Make It」訪問時表示，「太老」以致無法精進職場生涯，這個觀念已經越來越落伍了。她常建議40歲以上的客戶，強調自己累積的經驗價值，以及持續學習、增強適應力的重要。

歧視 房地產

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