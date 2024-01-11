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工作27年全勤雇主送禮寒酸 漢堡王員工募得44萬買第一棟房

記者張聲肇/即時報導
漢堡王快餐廳。美聯社
漢堡王快餐廳。美聯社

漢堡王快餐廳工作了27年，不曾請過假的凱文‧福特（Kevin Ford），2022年6月拍視頻展示雇主送的禮物，網友認為太寒酸，女兒上網替他募得44萬元，讓他能夠買下人生第一棟房子。

他雇主贈送給他的禮品是一張電影票、一個星巴克的杯子、一包瑞斯巧克力糖（Reese's Pieces）、兩包救生圈硬糖（Life Savers）、兩支筆、一條掛鍊，加上兩個鑰匙扣。

他把這「堆」禮物拍成短片，在抖音平台公布，引來一堆替他抱不平的回應。他女兒隨後在GoFundMe上發起募款活動，到2日為止，募得將近44萬元。群眾的愛心，讓他圓了「擁有自宅」的夢。

去年12月29日，福特把新宅內部的情況轉播給抖音用戶看，並感謝所有捐款助他圓夢的人。他說：「算不上豪宅，但至少是我的。我要感謝世上所有幫我完成我一輩子都做不到的事的人，讓我擁有了自己的房子。這真是美國夢，也是聖誕奇蹟。」

影片末了，他請大家「記住，要愛自己，因為我愛你們。上帝祝福你們，謝謝你們。」

他分享雇主贈禮時，說他在漢堡王工作的27年，保持全勤紀錄，連請人代班再還班都不曾，「27年全勤的代價就是這些。謝謝欣賞。」

女兒瑟荏娜（Seryna）在募款說明裡，這麼介紹爸爸：「27年前，他開始在漢堡王工作時，是單親爸爸，要撫養我和姊姊。後來他再婚，我們家人口越來越多，他繼續在漢堡王工作，因為有工會，老闆提供很好的健保，讓他四個女兒上高中、大學都有完整的健保。」

不過，瑟荏娜強調，「我們不是要錢，我爸也不期待有人捐錢，但誰想祝福他的話，他倒希望有機會看看孫子。」

抖音影片讓福特一炮而紅，全家因此上了NBC「今天」節目。瑟荏娜在節目中說，「我爸絕對應該過上好日子。」三個孫子和54歲、娃娃臉的福特一起上節目。

「眾生相」雜誌訪問他時，他解釋為甚麼他的故事會引人興趣：｢我想，大家都想參與一個美麗的故事，這就是美麗的故事。這是奇蹟。」

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