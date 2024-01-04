護腦健身又有社交 退休後學新技能哪種好？

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臨近退休 時，多數人都知道選擇什麼樣的生活對自己有好處，那就是：保持忙碌、繼續學習、不斷發展新的技能。但如果退休後想學新技能，哪種好？

金融理財網站Market Watch報導，加州大學 河濱分校心理學副教授瑞秋·吳（Rachel Wu）表示，退休後培養興趣嗜好，和學習新技能並不一樣。她說，學習一項新技能需要更認真的投入，至少要花數月或一年時間來練習並取得進展。

對一位剛退休的人來說，想慢慢開始探索新領域、重新組合個人技能，最好的新技能是什麼？

太平洋大學（University of the Pacific）心理學副教授史崔克蘭-休斯（Carla Strickland-Hughes）指出，學會某項新技能，並非仙丹妙藥，就能讓老年生活變得更美好；但如果讓她選擇，她會選跳舞。

史崔克蘭-休斯說，一項理想的新技能要能滿足個人在三個層面上的需求：具社交性、提升大腦認知功能、同時鍛鍊身體；而舞蹈完全符合這三個要求。其中，鍛鍊身體對退休人士尤其重要，因此選擇一項需要消耗體力的新技能是有道理的。

瑞秋·吳也表示，考慮從事能讓心跳加速、微微出汗的活動。大量研究顯示，鍛鍊身體、尤其是與他人一起參與，會讓大腦在認知與生理上更健康。

對輪椅族或無法進行某些運動的退休人士來說，學習樂器或外語同樣是不錯的選擇。瑞秋強調，關鍵是要選擇具挑戰性的新技能，至少要有一定的難度，才能不斷地提升水準、不致原地踏步。