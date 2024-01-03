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2024年度顏色 「柔桃」究竟象徵什麼意義？

編譯彭尚興／即時報導
好萊塢動作男星「巨石」強生(Dwayne 'The Rock' Johnson)在2023年奧斯卡頒獎典禮上，穿上了柔桃色的服裝 。路透
好萊塢動作男星「巨石」強生(Dwayne 'The Rock' Johnson)在2023年奧斯卡頒獎典禮上，穿上了柔桃色的服裝 。路透

有線電視新聞網(CNN)報導，權威性色彩研究機構--彩通(Pantone Color Institute)，在歲末年終時宣告，2024的年度色彩將是「柔桃」色(Peach Fuzz)，色彩編號13-1023，一種「明亮的水果色調，令人聯想到和平與安寧。」

就視覺而言，柔桃色給人的第一印象柔和到彷彿沒有個性，它比粉紅色低調、比鮮橙色收斂。但敏銳的時裝設計師早已經悄悄地將其運用在作品中。好萊塢女星鄔瑪舒曼(Uma Thurman)和動作男星「巨石」強生(Dwayne 'The Rock' Johnson)分別在2023年的坎城影展奧斯卡頒獎典禮紅地毯上，不約而同地穿上了柔桃色的服裝 。還有許多名流，也都陸續展示過柔特色的魅力。

可以預期，在2024年春季一連串的影劇頒獎舞台上，以及緊接著的紐約、倫敦、巴黎和米蘭時裝伸展台上，將會看到更多柔桃色時尚。這個顏色還會大量出現在室內設計、甚至消費產品上。

彩通選擇柔桃作為2024的代表色彩，並非無緣無由，而是經過深思熟慮的選擇。彩通執行董事艾斯曼(Leatrice Eisman)形容柔桃是「一種與同情心產生共鳴、提供觸覺擁抱、毫不費力地將年輕與永恆結合在一起的色彩。」

「我們的生活正經歷無數亂流，我們需要一個可以撫慰人心的顏色，」這位色彩學專家說表示，「我們覺得此時此刻，觸感顯得格外重要，接觸他人並將他們聚集在我們的家中。」 希望藉此新鮮的顏色，提供一種傳達善意的方式。

成立於1962年的彩通，原先只是一家為化妝品製造商生產色卡的小公司，如今已成為全球最具權威的色彩研究機構，其跨領域專家團隊為高科技、時尚、藝術、電影、旅遊等行業，提供色彩相關建議。

好萊塢女星鄔瑪舒曼(Uma Thurman)在2023年的坎城影展上，穿上了柔桃...
好萊塢女星鄔瑪舒曼(Uma Thurman)在2023年的坎城影展上，穿上了柔桃色的服裝 。路透

奧斯卡 坎城影展 好萊塢

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