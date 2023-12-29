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燒毀懷俄明州唯一墮胎診所 女子判刑5年賠30萬

編譯盧炯燊／綜合報導
懷俄明州Wellspring Health Access墮胎診所去年開業前幾個星期遭一名年輕女子縱火，延後將近一年才開張。(美聯社)
懷俄明州Wellspring Health Access墮胎診所去年開業前幾個星期遭一名年輕女子縱火，延後將近一年才開張。(美聯社)

懷俄明州一名機械工程專業女學生去年縱火燒毀一家準備提供全方位服務的墮胎診所，不但需坐牢五年，還要支付近30萬元賠償金。

涉及事件的墮胎診所Wellspring Health Access，去年準備在納特羅納郡(Natrona County)的卡斯珀(Casper)開業，但在開業前數星期遭22歲女子羅娜‧格林(Lorna Roxanne Green)縱火燒毀，還波及診所所在的建築，結果推遲了近一年至今年4月才開業。

由於另一家墮胎診所已於12月15日停業，Wellspring Health Access也成為懷俄明州目前唯一的墮胎診所。

涉案的格林是卡斯珀學院機械工程專業的學生，今年6月承認縱火罪，最高可被判監20年，不過最終獲判處最低的五年刑期。

至於縱火造成的損失，地區法官約翰遜(Alan Johnson)本周聆訊後，下令格林賠償診所的保險公司24萬元、建築業主3萬3500元，也需賠償診所創辦人兼總裁珠莉‧伯克哈特(Julie Burkhart)2萬4500元，合計共29萬8000元。這些數額跟檢方要求的相同，伯克哈特也對法官的裁決表示滿意。

懷俄明州Wellspring Health Access墮胎診所創辦人兼總裁珠莉...
懷俄明州Wellspring Health Access墮胎診所創辦人兼總裁珠莉‧伯克哈特獲得2萬4500元賠償。圖為她去年5月在這間診所外。(美聯社)

格林對這起犯罪行為表示悔恨，稱是對這家診所出現焦慮及產生噩夢所致；美聯社報導，她在社群媒體上沒有表現出反墮胎的觀點，但在接受調查時說她反對墮胎。

她承認從一扇門闖入診所潑了汽油及點燃，事發數個月，警方一直對案件無頭緒，後來提高懸賞，最後取得線索，今年3月逮捕了格林。

縱火事件發生及診所最終開業，都在懷俄明受到關注，因為懷州的新墮胎法試圖禁止幾乎所有情況下的墮胎；但四名女子、Wellspring Health Access以及兩家非營利組織對禁止墮胎提起訴訟，地區法官瑪莉薩‧歐文斯(Melissa Owens)12月14日暫時擱置了新墮胎法，由州最高法院裁奪。

機械工程專業女學生羅娜‧格林去年縱火焚燒準備開業的一家墮胎診所，被判坐牢五年，並...
機械工程專業女學生羅娜‧格林去年縱火焚燒準備開業的一家墮胎診所，被判坐牢五年，並需賠償近30萬元。(美聯社)

墮胎 縱火 懷俄明州

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