燒毀懷俄明州唯一墮胎診所 女子判刑5年賠30萬

懷俄明州Wellspring Health Access墮胎診所去年開業前幾個星期遭一名年輕女子縱火，延後將近一年才開張。(美聯社)

懷俄明州 一名機械工程專業女學生去年縱火 燒毀一家準備提供全方位服務的墮胎 診所，不但需坐牢五年，還要支付近30萬元賠償金。

涉及事件的墮胎診所Wellspring Health Access，去年準備在納特羅納郡(Natrona County)的卡斯珀(Casper)開業，但在開業前數星期遭22歲女子羅娜‧格林(Lorna Roxanne Green)縱火燒毀，還波及診所所在的建築，結果推遲了近一年至今年4月才開業。

由於另一家墮胎診所已於12月15日停業，Wellspring Health Access也成為懷俄明州目前唯一的墮胎診所。

涉案的格林是卡斯珀學院機械工程專業的學生，今年6月承認縱火罪，最高可被判監20年，不過最終獲判處最低的五年刑期。

至於縱火造成的損失，地區法官約翰遜(Alan Johnson)本周聆訊後，下令格林賠償診所的保險公司24萬元、建築業主3萬3500元，也需賠償診所創辦人兼總裁珠莉‧伯克哈特(Julie Burkhart)2萬4500元，合計共29萬8000元。這些數額跟檢方要求的相同，伯克哈特也對法官的裁決表示滿意。

懷俄明州Wellspring Health Access墮胎診所創辦人兼總裁珠莉‧伯克哈特獲得2萬4500元賠償。圖為她去年5月在這間診所外。(美聯社)

格林對這起犯罪行為表示悔恨，稱是對這家診所出現焦慮及產生噩夢所致；美聯社報導，她在社群媒體上沒有表現出反墮胎的觀點，但在接受調查時說她反對墮胎。

她承認從一扇門闖入診所潑了汽油及點燃，事發數個月，警方一直對案件無頭緒，後來提高懸賞，最後取得線索，今年3月逮捕了格林。