這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

夏威夷州的海灘景色。Image by Bettina Nørgaard from Pixabay

根據市調公司Hub Score 對全美50州所進行的2023年健康分析，在與健康相關的關鍵變數上，包括居民預期壽命、成人疾病發生率、環境舒適度、醫療保健基礎設施、教育和預防醫療等方面，少數幾個名列前茅的州，表現遠遠超過其他各州。

根據Hub Score的研究和排名，熱門觀光勝地夏威夷是全美最健康的州。儘管今年茂伊島和其他島嶼遭受了毀滅性的野火襲擊，但夏威夷的健康指數仍高達82.2分，這得益於其整體較低的死亡率和疾病發生率、一流的醫療品質以及絕佳的自然環境。夏威夷在公民健康上也獲得了高分，這項統計是根據睡眠不足率、社會隔離率、預期壽命、水果和蔬菜消耗量、運動水平等因素計算出的。

麻塞諸塞州列居第二。雖然這個位於東海岸的州在自然環境的得分遠低於夏威夷（單是氣候就從酷寒的暴風雪到悶熱、潮濕的夏季都有，期間還包括冷熱不定的季節），但麻塞諸塞州擁有最低的死亡率，加上優異的醫療基礎設施、預防健康照護以及良好的公民健康，讓它在健康指數上獲得78.0的第二高分。

最健康的5個州排名

1. 夏威夷州 ：健康指數82.2

2. 麻塞諸塞州：健康指數78.0

3. 猶他州：健康指數77.9

4. 科羅拉多州：健康指數77.7

5. 康乃狄克州：健康指數76.9

此外，根據Hubs Score的統計，得分最低的州包括肯塔基州、阿拉巴馬州、西維吉尼亞州 和密西西比州 。這些州的死亡率和疾病發生率最高，醫療品質、自然環境與整體公民健康狀況最差。與其他49個州相比，密西西比州吊車尾排名第50，原因是從癌症到心血管相關等各種原因造成的死亡人數最多；西維吉尼亞州的死亡率和疾病發生率則是第二高，在公民健康上得分最低。