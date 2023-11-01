小威廉絲網壇退休 終於要寫回憶錄

生涯拿過23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲將與蘭登書屋合作，出版個人回憶錄。美聯社

塞雷娜·威廉絲（Serena Williams）於2022年9月3日在美網單打第3輪落敗後，正式退休 結束她27年的網壇生涯；現在她準備回顧三歲就拿球拍、還坐在嬰兒車內就被姊姊大威廉絲推到球場合照的「網球人生」。

生涯拿過23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲日前與蘭登書屋（Random House Publishing Group）簽下了兩本書的出版協議，首先是一本個人的回憶錄，她將在書中公開自己童年與早期網球訓練，以及非凡的職業生涯和一路走來所經歷的障礙和挫折；這本書尚未命名，也未公布出版日期。

2021年的電影「王者理查」（King Richard），曾描述了大小威廉絲的父親兼教練理查如何指導女兒們出人頭地的故事。

8月剛升格二寶媽的小威廉絲，非常享受她退休後的新人生。美聯社

小威廉絲在今年8月升格二寶媽，她18日在一份聲明中指出，長期以來，她一直專注於贏球，從未坐下來回顧和反思生活與職業生涯。在退休後的一年裡，她非常享受與日漸增多的家庭成員一起分享她的一切、探索其他方面的興趣。她說，她正處於一個再完美不過的時間點來撰寫個人回憶錄，而蘭登書屋是她最合適的合作對象。

據蘭登書屋宣布，小威廉絲的第二本書將從她作為慈善家和提倡者的經歷、身為塞雷娜風險投資 公司（Serena Ventures）獨角獸經營者的新角色，以及長期以來一直致力提升年輕女性的多樣與創新、讓她們的理想不僅局限於球場所總結出人生法則；第二本書同樣尚未命名，但將是一本「勵志」之作。

小威廉絲在退休前創下23個大滿貫單打冠軍、14個與大威的雙打冠軍、300多周排名第一和4枚奧運 金牌的輝煌紀錄。她也被認為不只打破了網球運動中的種族壁壘，也超越了體育和其他領域中的種族與性別障礙。

蘭登書屋在發佈的新聞稿中指出，小威廉絲的回憶錄將是一本「對塑造她一生經歷的坦誠探索」，她將分享對「在一項白人和男性佔主流的運動中克服審查與攻擊、在球場內外經歷的重大挫敗、與Reddit網站創辦人奧哈尼安（Alexis Ohanian）相愛、在體育和流行文化中頌揚身體多樣性和突破風格限制、提高對孕產婦健康認識，以及身為女兒奧林匹亞（Olympia）和阿迪拉（Adira）的母親」的所有看法。